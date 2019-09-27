США принуждают Китай к союзу с Россией

Сторонники максимального обострения отношений США с Китаем могут праздновать двойную санкционную победу — и, как ни странно, это очень позитивная новость с точки зрения российских интересов.

Речь идет о введении рестрикций против пяти китайских транспортных компаний и утверждении в комитете сената США по внешней политике текста так называемого Гонконгского закона о правах человека и демократии, который открывает дорогу к введению антикитайских санкций за подавление уличных беспорядков в Гонконге.

С учетом того, что эскалация антикитайской риторики свойственна не только республиканцам, но и демократам, очень вероятно, что теперь Пекину придется учитывать сценарий, в котором едва ли не все представители американской политической элиты считают его унижение и демонтаж его экономической мощи своим главным внешнеполитическим приоритетом. Если добавить к текущему обострению очередной срыв недавних переговоров, которые китайская делегация в срочном порядке покинула без какого-либо заметного прогресса, то вырисовывается набор обстоятельств, который делает призрачными любые надежды на потепление отношений между двумя странами.

Особую пикантность сложившейся ситуации придает тот факт, что авторы законопроектов о санкциях против Китая "за Гонконг" и против России "за вмешательство в выборы" — это одни и те же сенаторы и конгрессмены. В американской элите уже сложно найти русофоба, который не являлся бы синофобом, и наоборот. Яркий пример — сенатор Марко Рубио, который, с одной стороны, требует от Евросоюза срочно остановить "Северный Поток — 2" и угрожает санкциями российским нефтегазовым компаниям, а с другой — призывает официальный Пекин немедленно выполнить требования "Гонконгского майдана" и организовать в Гонконге настоящую демократию (что такое Настоящая Демократия, будет определять Госдеп), попутно угрожая ввести меры против тех китайских чиновников, которые будут всему этому мешать.

Легко заметить по-своему трогательную последовательность американской внешней политики, которая наконец-то отказалась от двойных стандартов даже на уровне риторики. Теперь всем — и врагам, и друзьям (включая Евросоюз) — от Лиссабона до Владивостока и Шанхая почти прямым текстом предложено заткнуться, подчиняться директивам Госдепа (ну или в крайнем случае комитета по внешней политике сената) и не сметь отстаивать свои национальные интересы, ибо на национальные интересы имеет право только исключительная нация.

Тот факт, что откровенно антикитайский и напрямую вмешивающийся во внутренние дела КНР "Гонконгский закон о правах человека и демократии" получил единогласную (!) поддержку со стороны членов сенатского комитета по внешней политике (то есть и демократов, и республиканцев), четко указывает, что даже в случае смены президента США на представителя Демократической партии та самая "нормализация внешней политики", на которую надеются европейские и азиатские сторонники идеи "пересидеть Трампа", скорее всего, не произойдет.

Чтобы в Пекине ни у кого не осталось сомнений в том, что в основе антикитайской позиции лежит именно консенсус американской элиты, председатель комитета конгресса по внешней политике (в котором тоже прошло успешное голосование по данному законопроекту) демократ Элиот Энгел заявил: "(Обращаюсь к. — Прим. ред.) Коммунистической партии Китая и тем, кто пытается подорвать свободу и автономию Гонконга. Комитет по внешней политике конгресса не будет сидеть сложа руки", и подчеркнул , что США "поддерживают гонконгцев в этот критический момент".

Очень маловероятно, что Пекин не поймет и не примет к сведению месседж, который сформулирован настолько прямолинейным и публичным образом.

Следует учитывать, что принятие "гонконгского закона", которому еще предстоит пройти голосования на пленарных заседаниях конгресса и сената (но их результат вполне предсказуем), — не только угроза санкций в адрес конкретных китайских чиновников, но еще и опосредованная угроза лишить Гонконг особого статуса в международной торговле. На него пока не распространяются многие тарифы и ограничения, которые США вводят против материкового Китая. Если Вашингтон этого захочет, то у президентской администрации и Минфина достаточно рычагов, чтобы нанести определенный ущерб статусу и инфраструктуре Гонконга как международного финансового центра. Кстати, превентивный шаг в данном направлении сделан: американские финансовые регуляторы и финансовые выступали против предложения Гонконгской биржи купить Лондонскую биржу, и в конце концов это предложение было отклонено.

Впрочем, уже понятно, что Вашингтон будет по возможности душить не только финансовую инфраструктуру Китая, но и его экономику, лишая страну доступа к источникам энергоносителей. Ограничения против танкерных компаний, которые возят иранскую нефть, — доказательство того, что так называемые вторичные санкции (то есть меры против компаний из других стран, которые пытаются работать с Ираном) станут реальной угрозой в том числе китайскому бизнесу, части которого придется столкнуться с постепенным отключением от долларовой финансовой системы и другими сложностями.

Геополитические последствия такой американской политики уже предсказаны мейнстримными заокеанскими СМИ, причем еще до нынешнего обострения. "Эскалация давления со стороны администрации Трампа на Пекин и продолжающиеся санкции против России помогли сблизить обе стороны сильнее, чем когда-либо с 1950-х годов", пишет аналитик финансового телеканала CNBC.

"Торговые войны Дональда Трампа сближают Россию и Китай (и дают им возможность. — Прим. ред.), чтобы бросить вызов США", — сообщает журнал Newsweek.