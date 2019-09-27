Эксперты рассказали, почему туристы выбирают путешествия на поездах

МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Почти половина российских туристов, предпочитающих путешествовать на поездах, выбирают этот вид транспорта из-за нелюбви к перелетам, сообщает OneTwoTrip.

Эксперты сервиса провели опрос 1,5 тысячи пользователей и выяснили, почему они выбирают путешествия на поездах.

Оказалось, что почти половина опрошенных предпочитают этот вид транспорта самолету, потому что им не нравится летать (24,8%) или они страдают аэрофобией (17,1%).

Больше четверти путешественников (26,3%) покупают билет на поезд, если он дешевле, чем на самолет. Еще 9,2% опрошенных выбирают железнодорожный транспорт, чтобы не тратить время на трансфер из города в аэропорт и обратно.

Более 14% респондентов считают путешествие на поезде романтичным. Они признаются, что наслаждаются стуком колес, чтением книг в дороге, любят подремать на верхней полке.