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РИА Новости
Туризм

Эксперты рассказали, почему туристы выбирают путешествия на поездах

10:10 27.09.2019 (обновлено: 10:11 27.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкВ поезде дальнего следования "Москва-Новороссийск".
В поезде дальнего следования Москва-Новороссийск.
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Почти половина российских туристов, предпочитающих путешествовать на поездах, выбирают этот вид транспорта из-за нелюбви к перелетам, сообщает OneTwoTrip.
Эксперты сервиса провели опрос 1,5 тысячи пользователей и выяснили, почему они выбирают путешествия на поездах.
Оказалось, что почти половина опрошенных предпочитают этот вид транспорта самолету, потому что им не нравится летать (24,8%) или они страдают аэрофобией (17,1%).
Больше четверти путешественников (26,3%) покупают билет на поезд, если он дешевле, чем на самолет. Еще 9,2% опрошенных выбирают железнодорожный транспорт, чтобы не тратить время на трансфер из города в аэропорт и обратно.
Более 14% респондентов считают путешествие на поезде романтичным. Они признаются, что наслаждаются стуком колес, чтением книг в дороге, любят подремать на верхней полке.
Только для рабочих поездок выбирают поезд 5,7% опрошенных, а 2,6% клиентов сервиса признались, что совсем не путешествуют по железной дороге.
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