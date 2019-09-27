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РИА Новости
Культура

Цирк Франдетти теперь в Большом. Премьера "Сказки о царе Салтане"

08:00 27.09.2019
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© Фото : пресс-служба Большого театраСцена из оперы "Сказка о царе Салтане"
Сцена из оперы Сказка о царе Салтане
© Фото : пресс-служба Большого театра
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости, Анна Нехаева. Первой премьерой сезона в Большом театре стала "Сказка о царе Салтане" — взрыв красок и буря эмоций, опера Римского-Корсакова во всех смыслах получилась волшебной. Царевна-Лебедь бьется с коршуном под потолком, белка крутится в колесе, шмели летают по сцене, а от вышивки на костюмах не оторвать взгляд. Чем постановка напоминает кино и какие чудеса ждут зрителей всех возрастов — в материале РИА Новости.

И стар и млад

В театре не стали отходить от оригинала и одевать артистов в джинсы, а Тмутаракань превращать в Нью-Йорк.

"Мы хотели сделать абсолютно семейный спектакль, — признался режиссер Алексей Франдетти. — Здесь столкновение двух культур, Тмутаракани и города Леденца, мотив неполной семьи, ребенка, выросшего без отца. К слову, взаимоотношения между героями совершенно современные".

В итоге публику ждет настоящая сказка. Содержание пересказывать, наверное, не нужно, но классическое либретто магистра экономики Владимира Бельского с архаизмами, странными рифмами звучит тяжеловесно и непросто для понимания нынешним зрителем, особенно если ему или ей чуть больше шести лет. Так что лучше освежить в памяти пушкинский текст перед походом на спектакль, детям будет чуть понятнее, а родителям чуть интереснее — читать на больших, как для караоке, экранах текст, гадая, Пушкин или Бельский.
© Фото : пресс-служба Большого театраСцена из оперы "Сказка о царе Салтане"
Сцена из оперы Сказка о царе Салтане
© Фото : пресс-служба Большого театра
Сцена из оперы "Сказка о царе Салтане"
"Ой вы, гости-господа,
Долго ль ездили? куда?
Ладно ль за морем, иль худо?
И какое в свете чудо?"
© Фото : пресс-служба Большого театраСцена из оперы "Сказка о царе Салтане"
Сцена из оперы Сказка о царе Салтане
© Фото : пресс-служба Большого театра
Сцена из оперы "Сказка о царе Салтане"
Создатели спектакля признаются, что удержать внимание нынешней аудитории, а тем более детей, — их первоочередная задача, ведь конкуренция с кино и интернетом колоссальная. Действие у Пушкина, как известно, развивается стремительно: знакомство царя Салтана с Милитрисой, отбытие его на войну и рождение сына, его рост "не по дням, а по часам". Такая быстрая смена сцен напоминает киносценарий, из-за чего длинные вокальные соло смотрятся немного инородно. Выручают сценические эффекты (проекции, быстрая смена освещения), феерия красок и акробатических номеров в исполнении 13 артистов цирка.

"Мы старались сделать альтернативу компьютерной игре в интернете, что-то очень настоящее, — говорит художник по костюмам Виктория Севрюкова. — Эта работа — сладкая мечта художника. Для меня самым главным было создать сказку своего детства, я делала консервативный театральный спектакль".

Для постановки сшили 340 костюмов, и ни один не повторяется. Когда артисты выходят на сцену — а часто на ней больше сотни исполнителей, — дух захватывает у всех зрителей. "Это большая работа, но она была настоящим кайфом", — заверяет Севрюкова и признается, что в свое время восторгалась иллюстрациями Ивана Билибина к опере.
© Фото : пресс-служба Большого театраСцена из оперы "Сказка о царе Салтане"
Сцена из оперы Сказка о царе Салтане
© Фото : пресс-служба Большого театра
Сцена из оперы "Сказка о царе Салтане"
Костюмы дополняют образ героев: многочисленные перья и блестки Царевны-Лебедь заставляют поверить, что она "днем свет божий затмевает, ночью землю освещает, месяц под косой блестит, а во лбу звезда горит". Яркие и богато декорированные накидки и имитация кокошников Ткачихи, Поварихи и Сватьи бабы Бабарихи не оставляют сомнений в их алчности и коварности.
Многослойные, как сейчас модно, костюмы не мешают артистам — наоборот, помогают вжиться в образ.
Исполнительница роли Царевны-Лебедь Анастасия Сорокина заметила, что сначала ей было непривычно выступать с крыльями, в платье со множеством юбок и перьев, но потом она привыкла и радуется своеобразному фитнесу. Ведь хотя костюм и не тяжелый, он ограничивает движения и перемещение по сцене.
© Фото : пресс-служба Большого театраСцена из оперы "Сказка о царе Салтане"
Сцена из оперы Сказка о царе Салтане
© Фото : пресс-служба Большого театра
Сцена из оперы "Сказка о царе Салтане"
В каждом образе сочетаются утилитарность и красота. В итоге мрачный Коршун напоминает персонажа Бердмена из одноименного фильма, а знаменитый полет шмеля превращается в настоящее приключение Человека-муравья с акробатическими трюками. Облаченный в правдоподобный костюм белки артист крутится в колесе и жонглирует орехами, в которых "все скорлупки золотые", — это видно даже с последнего ряда балкона.

"Мы хотели, чтобы картинка была мощной и вызывала настоящий "ах!" у зрителя", — объясняет Севрюкова.

Декорации-трансформеры превращают дом трех сестер во дворец Салтана. Из-за кулис выплывает гигантский корабль с парусом (настоящий драккар) или стилизованный под Санкт-Петербург сказочный город Леденец.
© РИА Новости / Александр МакаровЭскизы костюмов к опере Римского-Корсакова "Сказка о царе Салтане" в Большом театре 1913 года в исполнении Константина Коровина
Эскизы костюмов к опере Римского-Корсакова Сказка о царе Салтане в Большом театре 1913 года в исполнении Константина Коровина
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Эскизы костюмов к опере Римского-Корсакова "Сказка о царе Салтане" в Большом театре 1913 года в исполнении Константина Коровина
© РИА Новости / Александр Макаров
© РИА Новости / Борис РябининФрагмент оперы "Сказка о царе Салтане" Большого театра 1959 года
Фрагмент оперы Сказка о царе Салтане Большого театра 1959 года
2 из 2
Фрагмент оперы "Сказка о царе Салтане" Большого театра 1959 года
© РИА Новости / Борис Рябинин
1 из 2
Эскизы костюмов к опере Римского-Корсакова "Сказка о царе Салтане" в Большом театре 1913 года в исполнении Константина Коровина
© РИА Новости / Александр Макаров
2 из 2
Фрагмент оперы "Сказка о царе Салтане" Большого театра 1959 года
© РИА Новости / Борис Рябинин
Знаменитая опера Николая Римского-Корсакова вернулась в репертуар ГАБТа спустя 30 лет. Это уже четвертая версия сказки: первая была в 1913 году с декорациями Константина Коровина, потом еще две — в 1959-м и 1986-м, последняя сохранялась в репертуаре до 1989 года.
Убедиться в достоверности сказки можно на Новой сцене ГАБТа, премьерный блок спектаклей намечен на 27, 28, 29 сентября.
"Ну, теперь уж сказка вся: дальше сказывать нельзя!"
Сцена из спектакля Ревизор
23 сентября, 08:00Культура
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КультураБольшой театрНиколай Римский-КорсаковАлександр ПушкинКонстантин КоровинМоскваНью-Йорк (город)
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