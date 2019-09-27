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РИА Новости
Культура

Гильермо дель Торо опубликует сборник коротких страшных рассказов

03:12 27.09.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМексиканский режиссер Гильермо дель Торо на 75-ом Венецианском международном кинофестивале. 28 августа 2018
Мексиканский режиссер Гильермо дель Торо на 75-ом Венецианском международном кинофестивале. 28 августа 2018
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Гильермо дель Торо выпустит сборник коротких рассказов на Amazon Original Stories в 2021 году, сообщает THR.
Оскароносный режиссер написал книгу, чтобы попугать поклонников "ужасными и странными событиями из потустороннего мира".
"Годами меня вдохновляли короткие рассказы: от историй о привидениях до сказок. Теперь я могу создать что-то свое и поделиться этим", - отметил сам автор.
Сборник выйдет в бумажной, электронной версиях и в формате аудиокниги. Пока нет информации о том, будет ли его начитывать сам сам дель Торо.
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