Гильермо дель Торо опубликует сборник коротких страшных рассказов

МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Гильермо дель Торо выпустит сборник коротких рассказов на Amazon Original Stories в 2021 году, . Гильермо дель Торо выпустит сборник коротких рассказов на Amazon Original Stories в 2021 году, сообщает THR.

Оскароносный режиссер написал книгу, чтобы попугать поклонников "ужасными и странными событиями из потустороннего мира".

"Годами меня вдохновляли короткие рассказы: от историй о привидениях до сказок. Теперь я могу создать что-то свое и поделиться этим", - отметил сам автор.