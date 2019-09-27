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РИА Новости
Культура

Телохранитель Джексона рассказал, зачем певец носил маску

00:59 27.09.2019
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© AP Photo / Uwe LeinМайкл Джексон в черной маске на пресс-конференции в Мюнхене. 9 июня 1999
Майкл Джексон в черной маске на пресс-конференции в Мюнхене. 9 июня 1999
© AP Photo / Uwe Lein
МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Телохранитель Майкла Джексона Мэтт Фиддес рассказал, зачем "король поп-музыки" носил маску, клеил пластырь на нос, а также каким он был в обычной жизни, сообщает Metro.
По его словам, музыкант делал это, чтобы быть в центре внимания зрителей и СМИ.

"Он знал, как манипулировать журналистами и как попасть на первые полосы. В 90 процентах случаев это работало, особенно пластырь, который был его любимым приемом. Джексон хотел, чтобы его жизнь сала величайшей загадкой в мире. Жаль, что сейчас это привело к неприятным последствиям", — прокомментировал телохранитель.

Фиддес проработал с музыкантом десять лет и утверждает, что в обычной жизни он был "нормальным парнем".

"Майкл никогда не жил с этим макияжем. Помню, как однажды мы смотрели телевизор в отеле Лондона, и он захотел сходить в гости к иллюзионисту Ури Геллеру. Он попросил вызвать машину за час, чтобы успеть войти в образ: сделать прическу и макияж, — отметил Мэтт. — Он был очень умным".

По его словам, "если вы лично не знали Джексона, то понятия не имеете, каким он был на самом деле".
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