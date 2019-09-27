Телохранитель Джексона рассказал, зачем певец носил маску

"Майкл никогда не жил с этим макияжем. Помню, как однажды мы смотрели телевизор в отеле Лондона, и он захотел сходить в гости к иллюзионисту Ури Геллеру. Он попросил вызвать машину за час, чтобы успеть войти в образ: сделать прическу и макияж, — отметил Мэтт. — Он был очень умным".