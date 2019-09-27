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РИА Новости

Изобретатели из Москвы "научили" кроссовки самостоятельно находить дорогу

09:00 27.09.2019 (обновлено: 09:50 27.09.2019)
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© Depositphotos / lzfДевушка во время пробежки
Девушка во время пробежки
© Depositphotos / lzf
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Ученики Университетского лицея №1523 предуниверситария Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" (НИЯУ МИФИ) создали кроссовки, которые подсказывают владельцу, куда нужно повернуть, а также подсчитывают шаги и потраченные калории, сообщила пресс-служба вуза.
Навигация в незнакомом месте – одна из актуальных проблем для жителей и гостей крупных городов, поэтому растет популярность мобильных навигаторов. Однако пользователям этих устройств и приложений иногда бывает непросто сориентироваться и понять, куда нужно идти. Помимо того, им приходится регулярно смотреть на экран, чтобы следить за маршрутом. Это отвлекает внимание пользователей от происходящего вокруг и повышает их риск на дороге.
Ученики предуниверситария НИЯУ МИФИ придумали оригинальное решение этой проблемы, создав "умные" кроссовки, показывающие путь к пункту назначения. Принцип их работы очень простой: когда вы подходите к повороту направо, вибрирует правый кроссовок, а когда нужно повернуть налево – левый.
"Мы разработали электронный модуль, который синхронизируется со специальным мобильным приложением через Bluetooth и получает информацию о заданном маршруте. Он выполняет все необходимые функции, не мешая ходьбе, и может крепиться на шнурках обычных кроссовок. Пользователю достаточно всего один раз достать телефон, после чего его можно убрать и спокойно наслаждаться прогулкой. Помимо навигации, система также подсчитывает пройденное расстояние, количество шагов и сожженных калорий. Эту информацию можно просмотреть в мобильном приложении", - рассказали авторы проекта BiGiPiS Александр Пинчук и Максим Левкин.
Команда планирует продолжить развитие проекта BiGiPiS, ведь рынок "умной" одежды растет с каждым годом. Велика вероятность, что через несколько лет "умные" кроссовки сравнятся по популярности со смарт-часами, считают авторы разработки.
Разработка учеников предуниверситария НИЯУ МИФИ очень интересная, а ее авторы имеют все шансы в будущем продолжить свои исследования в стенах университета, считает заместитель директора Института интеллектуальных кибернетических систем НИЯУ МИФИ Валентин Климов.
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"Учащиеся наших лицеев и раньше создавали весьма оригинальные проекты. Например, в прошлом году наши школьники разработали многофункциональную систему ориентирования для слабовидящих и стали победителями международного детского конкурса инженерных команд, а также выиграли конкурс "Юниор" и приняли участие в крупнейшем международном конкурсе Intel ISEF. Сейчас эти ребята учатся у нас на первом курсе, что говорит о высоком уровне наших абитуриентов", - рассказал Климов.
По его словам, студенты и молодые ученые НИЯУ МИФИ участвуют и в других разработках, облегчающих жизнь людям, в том числе, с ограниченными возможностями здоровья. Например, сотрудники университета специально для малоподвижных пациентов создали инвалидное кресло, которое управляется зрением. Студент Высшей инжиниринговой школы НИЯУ МИФИ создал бионический протез, который помогает людям с отсутствующей конечностью вернуться к полноценной жизни.
"Школьники, увлеченные техническим творчеством, как правило, становятся победителями предметных олимпиад или инженерных конкурсов, и это дает им льготы при поступлении в НИЯУ МИФИ. В качестве студентов нашего вуза они смогут продолжать занятия техническим творчеством в многочисленных студенческих кружках, принимать участие в международных конкурсах и олимпиадах, достигать новых высот", - отметил Валентин Климов.
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РИА НаукаУниверситетская наукаНавигатор абитуриентаНациональный исследовательский ядерный университет "МИФИ"Общество
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