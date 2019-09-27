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РИА Новости

Игра по чужим правилам. WADA вновь раскручивает допинговый скандал

08:00 27.09.2019
13882
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМосковская антидопинговая лаборатория
Московская антидопинговая лаборатория
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Дмитрий Лекух
Дмитрий Лекух
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Институт Национальных антидопинговых агентств (iNADO) поддержал Россию в новом витке разбирательств со Всемирным антидопинговым агентством (WADA).
В начале текущей недели прошла информация, что WADA запустило процедуру лишения РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу, и к настоящему моменту имеется более или менее понятный расклад происходящего.

Как потенциально возможный результат очередного раунда скандала рассматривается самый широкий спектр мер: от приостановления статуса РУСАДА до блокирования участия российских спортсменов на Олимпиаде в Токио, по крайней мере, под национальным флагом. А британский The Telegraph так и вообще запустил волну, что России по настоянию WADA запретят принимать участие в чемпионате мира по футболу в Катаре.

Последнее маловероятно, конечно: для ФИФА WADA не авторитет, ее там особо не жалуют.
Ну, а в остальном — тут уж как кому повезет. По крайней мере, в отсутствии старания в данном вопросе наших оппонентов точно нельзя будет упрекнуть.
Суть происходящего заключается в том, что Россия подозревается в манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории, которые были направлены в WADA в начале 2019 года. Вот только возникающие вопросы лежат в области даже близко не правовой, а исключительно медийной.
Впрочем, по порядку.
Ничего нового и оригинального в нынешнем ремейке нет, более того, там все те же действующие лица и исполнители. Даже начинается все по абсолютно аналогичному прошлым сценарию, где застрельщиком новой серии этой бесконечной "санта-барбары" о взаимоотношениях WADA и московской лаборатории РУСАДА выступил все тот же наш горячо любимый немецкий друг Хайо Зеппельт с местного канала ARD, отчаянно смелый разоблачитель коварства русских спортсменов и журналистов.
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 19 июня 2018
24 сентября, 14:05РСпорт
Толстой: нужен адекватный ответ WADA, ситуацию не уладишь приветливым лицом
Но даже не это главное. В ворохе "сенсационных данных", радостно заполнивших информационное пространство, как-то слегка стыдливо теряется, в чем на этот раз обвиняют Россию. А нас, если отбросить всю лирику, обвиняют исключительно в том, что предоставленная московской антидопинговой лабораторией база данных не совпадает с той, что в свое время была "удаленно украдена" Родченковым, которая даже на Западе именуется "нелегально сделанной копией". Украдена уже, кстати, после того, как эти "официальные осведомители WADA" успешно сбежали от уголовного преследования в России на территорию США.
Как вы прекрасно понимаете, вряд ли российские спортивные власти могут нести хоть какую-то ответственность за содержание нелегальной (и полученной незаконным путем, чего никто и не скрывает) копии, к тому же некоторое время в электронном виде побывавшей в шаловливых ручонках "официального осведомителя WADA" Родченкова. С таким "документом" даже и в полицию-то обратиться нельзя, ибо у копов сразу же возникнут вопросы насчет законности подобного способа получения информации, не говоря уж про все остальное. А в любом суде (кроме, возможно, украинского, но это совсем другая история) так даже и рассматривать никто ничего не будет.
Однако именно эта филькина грамота принимается "экспертами WADA" за образец, а официальную базу, переданную РУСАДА, обвиняют как раз в том, что она данному образцу не соответствует.
Такой вот замечательный парадокс.
Оправдывайся как хочешь.
Что тут самое удивительное: наши спортивные чиновники по-прежнему пытаются это делать, хотя уже и без того энтузиазма, что раньше. Министр спорта России Павел Колобков заявил: "Мы сделали все от нас зависящее. Благодаря этому международные федерации открывают дела в отношении некоторых спортсменов на основании полученной из WADA информации. Нам сообщили, что база данных, переданная в WADA осведомителем, несколько отличается от той, копию которой эксперты WADA забрали в Москве в 2019 году. В чем именно заключаются эти несовпадения и с чем они связаны, будут выяснять эксперты в сфере цифровых технологий от обеих сторон, которые уже находятся во взаимодействии. Со своей стороны мы продолжаем оказывать всевозможное содействие".
Вывеска на здании Российского антидопингового агентства (РУСАДА)
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Как говорят, эксперты теперь будут искать следы некоего "взлома", при помощи которого русские изменяли базу. Скорее всего, не найдут, потому как зачем вообще ломать собственную базу при наличии официального доступа к ней? А если что-то все-таки будет найдено, то как докажешь, что эти изменения сделаны именно "русскими кагэбэшниками", а не теми же самыми "информаторами WADA", которые, как они сами и признаются, гуляли по этой базе, как у себя дома, и даже вовсю занимались откровенной уголовщиной, совершая преступление по незаконному копированию персональных данных.
Увы, у продюсеров данного сериала задачи "кропотливо отыскивать доказательства" просто нет. У них и так все хорошо.

России же доказывать свою невиновность в сложившейся ситуации — заведомо проигрышная позиция. Поскольку приходится играть по чужим правилам на явно неправовом поле. Все мы помним про декларируемые доблестной WADA и "принцип презумпции вины", и "принцип коллективной ответственности", от которых волосы встают дыбом у любого профессионального юриста.

Но вот только Всемирное антидопинговое агентство никогда и не позиционировало себя как правовую организацию. Обычное НКО: общественники и активисты, так сказать. Ответственности на них, по сути, никакой.
Такая вот замечательная схема работы, по которой живет мировой спорт в своей олимпийской части.
В чем исключительно сам олимпийский спорт и виноват. Ни в одной из успешных коммерческих спортивных лиг — ни в НХЛ, ни в НБА, ни в боксерских ассоциациях, ни в Лиге американского футбола — жуликов из WADA и на порог не пускают. ФИФА пускает, но очень жестко обращается, разрешая отбирать допинг-пробы на заранее оговоренных условиях. Но и не более того. На принятие каких бы то ни было решений, включая дисквалификацию того либо иного спортсмена, они там не влияют: спасибо, вас нанимали для того, чтобы принимать пробирки с мочой. Остальное мы как-нибудь уж и без вас решим.
На что WADA, безусловно, обижается, но сделать ничего не может.
В этом, пожалуй, и есть главный урок: нам очень много говорили о том, как хорошо бывает, когда власть перестает быть суверенной и переходит в "международные гражданские институты". Что ж, мировое олимпийское движение и показывает нам, насколько это замечательно, как именно эта "передача суверенитета", пусть даже в одной отдельно взятой, спортивной, отрасли, работает на практике. Довольно быстро приходит понимание, что тебе мало того что предлагают играть в карты с очевидными шулерами, так еще и обязуют делать это по установленным ими и изменяемыми (вспомните замечательную историю с мельдонием) в любой момент правилам.
Которые по отношению к себе любимым никто даже и не планирует соблюдать.
Сотрудник держит пробирки с пробами в Национальной антидопинговой лаборатории
23 сентября, 17:12РСпорт
WADA: из базы московской лаборатории удалили данные о положительных пробах
Надеяться, что эти светлые люди вдруг по каким-то причинам начнут вести себя прилично, если мы "исполним все требования", — святая наивность и простота. То, что нам будут продолжать делать гадости, было понятно с самого начала. Это просто "их поляна" — и надо либо оттуда уходить, либо жестко и профессионально начинать менять эти правила игры самому. Ну, или третий вариант: терпеть и уступать, надеясь, что наше примерное поведение кто-нибудь со временем оценит. Хотя вроде всем давно понятно, что не оценят и не заступятся — и не потому, что ведем себя не примерно.
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Хайо ЗеппельтВсемирное антидопинговое агентство (WADA)РУСАДАПавел КолобковФИФАРоссияСШААвторыСпорт
Популярные комментарии
А может послать эту шарашкину контору... по факсу, например? На государственном уровне? И развивать массовую физкультуру - в школах, детских садиках, институтах - чтобы были не единицы чемпионов, а миллионы здоровых людей.
27 сентября, 08:13
Ильяс Димиров
4500003
Успехи российских спортсменов кого-то сильно напрягают. С нашими реальными спортивными достижениями начинают бороться не повышением собственных спортивных показателей, а нечестными и нечистыми методами, включающими элементы унижения российских спортсменов. Среди целей этой "борьбы" - отстранение нас от очередной Олимпиады. Может, действительно не уступать? Отстраняете? Отстранимся. И проведём внутрироссийский чемпионат. С привлечением любителей. С приглашениями дружественным народам.
27 сентября, 08:18
mm3minaeva
4410003
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