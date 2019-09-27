Игра по чужим правилам. WADA вновь раскручивает допинговый скандал

Институт Национальных антидопинговых агентств (iNADO) поддержал Россию в новом витке разбирательств со Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

В начале текущей недели прошла информация, что WADA запустило процедуру лишения РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу, и к настоящему моменту имеется более или менее понятный расклад происходящего.

Как потенциально возможный результат очередного раунда скандала рассматривается самый широкий спектр мер: от приостановления статуса РУСАДА до блокирования участия российских спортсменов на Олимпиаде в Токио, по крайней мере, под национальным флагом. А британский The Telegraph так и вообще запустил волну, что России по настоянию WADA запретят принимать участие в чемпионате мира по футболу в Катаре.

Последнее маловероятно, конечно: для ФИФА WADA не авторитет, ее там особо не жалуют.

Ну, а в остальном — тут уж как кому повезет. По крайней мере, в отсутствии старания в данном вопросе наших оппонентов точно нельзя будет упрекнуть.

Суть происходящего заключается в том, что Россия подозревается в манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории, которые были направлены в WADA в начале 2019 года. Вот только возникающие вопросы лежат в области даже близко не правовой, а исключительно медийной.

Впрочем, по порядку.

Ничего нового и оригинального в нынешнем ремейке нет, более того, там все те же действующие лица и исполнители. Даже начинается все по абсолютно аналогичному прошлым сценарию, где застрельщиком новой серии этой бесконечной "санта-барбары" о взаимоотношениях WADA и московской лаборатории РУСАДА выступил все тот же наш горячо любимый немецкий друг Хайо Зеппельт с местного канала ARD, отчаянно смелый разоблачитель коварства русских спортсменов и журналистов.

Но даже не это главное. В ворохе "сенсационных данных", радостно заполнивших информационное пространство, как-то слегка стыдливо теряется, в чем на этот раз обвиняют Россию. А нас, если отбросить всю лирику, обвиняют исключительно в том, что предоставленная московской антидопинговой лабораторией база данных не совпадает с той, что в свое время была "удаленно украдена" Родченковым, которая даже на Западе именуется "нелегально сделанной копией". Украдена уже, кстати, после того, как эти "официальные осведомители WADA" успешно сбежали от уголовного преследования в России на территорию США.

Как вы прекрасно понимаете, вряд ли российские спортивные власти могут нести хоть какую-то ответственность за содержание нелегальной (и полученной незаконным путем, чего никто и не скрывает) копии, к тому же некоторое время в электронном виде побывавшей в шаловливых ручонках "официального осведомителя WADA" Родченкова. С таким "документом" даже и в полицию-то обратиться нельзя, ибо у копов сразу же возникнут вопросы насчет законности подобного способа получения информации, не говоря уж про все остальное. А в любом суде (кроме, возможно, украинского, но это совсем другая история) так даже и рассматривать никто ничего не будет.

Однако именно эта филькина грамота принимается "экспертами WADA" за образец, а официальную базу, переданную РУСАДА, обвиняют как раз в том, что она данному образцу не соответствует.

Такой вот замечательный парадокс.

Оправдывайся как хочешь.

Что тут самое удивительное: наши спортивные чиновники по-прежнему пытаются это делать, хотя уже и без того энтузиазма, что раньше. Министр спорта России Павел Колобков заявил: "Мы сделали все от нас зависящее. Благодаря этому международные федерации открывают дела в отношении некоторых спортсменов на основании полученной из WADA информации. Нам сообщили, что база данных, переданная в WADA осведомителем, несколько отличается от той, копию которой эксперты WADA забрали в Москве в 2019 году. В чем именно заключаются эти несовпадения и с чем они связаны, будут выяснять эксперты в сфере цифровых технологий от обеих сторон, которые уже находятся во взаимодействии. Со своей стороны мы продолжаем оказывать всевозможное содействие".

Как говорят, эксперты теперь будут искать следы некоего "взлома", при помощи которого русские изменяли базу. Скорее всего, не найдут, потому как зачем вообще ломать собственную базу при наличии официального доступа к ней? А если что-то все-таки будет найдено, то как докажешь, что эти изменения сделаны именно "русскими кагэбэшниками", а не теми же самыми "информаторами WADA", которые, как они сами и признаются, гуляли по этой базе, как у себя дома, и даже вовсю занимались откровенной уголовщиной, совершая преступление по незаконному копированию персональных данных.

Увы, у продюсеров данного сериала задачи "кропотливо отыскивать доказательства" просто нет. У них и так все хорошо.

России же доказывать свою невиновность в сложившейся ситуации — заведомо проигрышная позиция. Поскольку приходится играть по чужим правилам на явно неправовом поле. Все мы помним про декларируемые доблестной WADA и "принцип презумпции вины", и "принцип коллективной ответственности", от которых волосы встают дыбом у любого профессионального юриста.

Но вот только Всемирное антидопинговое агентство никогда и не позиционировало себя как правовую организацию. Обычное НКО: общественники и активисты, так сказать. Ответственности на них, по сути, никакой.

Такая вот замечательная схема работы, по которой живет мировой спорт в своей олимпийской части.

В чем исключительно сам олимпийский спорт и виноват. Ни в одной из успешных коммерческих спортивных лиг — ни в НХЛ, ни в НБА, ни в боксерских ассоциациях, ни в Лиге американского футбола — жуликов из WADA и на порог не пускают. ФИФА пускает, но очень жестко обращается, разрешая отбирать допинг-пробы на заранее оговоренных условиях. Но и не более того. На принятие каких бы то ни было решений, включая дисквалификацию того либо иного спортсмена, они там не влияют: спасибо, вас нанимали для того, чтобы принимать пробирки с мочой. Остальное мы как-нибудь уж и без вас решим.

На что WADA, безусловно, обижается, но сделать ничего не может.

В этом, пожалуй, и есть главный урок: нам очень много говорили о том, как хорошо бывает, когда власть перестает быть суверенной и переходит в "международные гражданские институты". Что ж, мировое олимпийское движение и показывает нам, насколько это замечательно, как именно эта "передача суверенитета", пусть даже в одной отдельно взятой, спортивной, отрасли, работает на практике. Довольно быстро приходит понимание, что тебе мало того что предлагают играть в карты с очевидными шулерами, так еще и обязуют делать это по установленным ими и изменяемыми (вспомните замечательную историю с мельдонием) в любой момент правилам.

Которые по отношению к себе любимым никто даже и не планирует соблюдать.