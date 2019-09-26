На юге Москвы мужчина открыл огонь по собутыльникам

МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Три человека пострадали в бытовом конфликте, закончившемся применением травматического пистолета на улице Красного Маяка (район Центральное Чертаново) на юге Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка полиции.

"На улице Красного Маяка, 26, во время распития спиртных напитков возник бытовой конфликт, в ходе которого один из участников достал травматический пистолет и причинил четырем людям травмы", - рассказал собеседник агентства.

Трое пострадавших переданы врачам, еще один в медицинской помощи не нуждается, рассказали в полиции.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов.