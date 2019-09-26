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РИА Новости

На юге Москвы мужчина открыл огонь по собутыльникам

23:49 26.09.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Скорая помощь. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Три человека пострадали в бытовом конфликте, закончившемся применением травматического пистолета на улице Красного Маяка (район Центральное Чертаново) на юге Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка полиции.
"На улице Красного Маяка, 26, во время распития спиртных напитков возник бытовой конфликт, в ходе которого один из участников достал травматический пистолет и причинил четырем людям травмы", - рассказал собеседник агентства.
Трое пострадавших переданы врачам, еще один в медицинской помощи не нуждается, рассказали в полиции.
На месте работают сотрудники правоохранительных органов.
Злоумышленнику удалось скрыться, его разыскивают.
Полиция. Архивное фото.
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