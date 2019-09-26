Мэр Бодрума принес соболезнования родным трагически погибшей россиянки

Пострадавшая в бассейне отеля "Санхилл" в турецком Бодруме девочка скончалась в Турции 28 августа. Россиянку госпитализировали в критическом состоянии после несчастного случая 18 августа, когда руку ребенка засосало в трубу отельного бассейна, на помощь нырнул папа девочки. Но даже после остановки насоса вытащить руку удалось только вместе с обшивкой бассейна усилиями семерых мужчин.

"К великому нашему сожалению, иногда происходят трагические эпизоды, как это произошло с российской девочкой. Мы в большом трауре из-за этой трагедии, я от всего сердца приношу еще раз соболезнования родителям девочки. Дело находится в прокуратуре, идет расследование. Виновные понесут наказание за свою халатность", - сказал Арас.