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РИА Новости

Мэр Бодрума принес соболезнования родным трагически погибшей россиянки

23:41 26.09.2019
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© Фото : страница Андриса Лейкуциса во ВКонтактеАлиса Адамова
Алиса Адамова
© Фото : страница Андриса Лейкуциса во ВКонтакте
Алиса Адамова. Архивное фото
БОДРУМ, 26 сен - РИА Новости, Алена Палажченко. Турецкая прокуратура расследует трагическое происшествие с 12-летней россиянкой Алисой Адамовой в бассейне отеля в турецком Бодруме, виновные понесут наказание, заявил РИА Новости мэр города Ахмет Арас.
Пострадавшая в бассейне отеля "Санхилл" в турецком Бодруме девочка скончалась в Турции 28 августа. Россиянку госпитализировали в критическом состоянии после несчастного случая 18 августа, когда руку ребенка засосало в трубу отельного бассейна, на помощь нырнул папа девочки. Но даже после остановки насоса вытащить руку удалось только вместе с обшивкой бассейна усилиями семерых мужчин.
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"К великому нашему сожалению, иногда происходят трагические эпизоды, как это произошло с российской девочкой. Мы в большом трауре из-за этой трагедии, я от всего сердца приношу еще раз соболезнования родителям девочки. Дело находится в прокуратуре, идет расследование. Виновные понесут наказание за свою халатность", - сказал Арас.
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