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РИА Новости
Культура

Делегация художников из Италии прибыла в Крым

23:35 26.09.2019
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗамок "Ласточкино гнездо" на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Замок "Ласточкино гнездо" на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости. Делегация из Италии прибыла в Крым с культурной миссией, в ее составе представители общественности и художники, сообщил координатор первого международного русско-итальянского фестиваля-пленэра "Лигурийские сезоны на крымском побережье" Владимир Диханов.
Делегацию встретили в международном аэропорту Симферополя.
Международный аэропорт Симферополь
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"Делегация прибыла с культурной миссией в Крым. Официальная часть визита начнется с посещения Севастополя. В состав делегации в том числе вошли три итальянских художника. Возглавляет делегацию руководитель международной культурной ассоциации "Лигурия — Россия — Сан-Ремо — Ницца — Лазурный берег" Елена Бужурина", - сказал РИА Новости Диханов.
По его словам, визит продлится до 7 октября.
"Представители делегации станут участниками первого международного фестиваль-пленэра "Лигурийские сезоны на крымском побережье", который пройдет с 27 сентября по 7 октября", - сказал Диханов.
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