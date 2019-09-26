Делегация художников из Италии прибыла в Крым

Замок "Ласточкино гнездо" на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму. Архивное фото

Замок "Ласточкино гнездо" на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости. Делегация из Италии прибыла в Крым с культурной миссией, в ее составе представители общественности и художники, сообщил координатор первого международного русско-итальянского фестиваля-пленэра "Лигурийские сезоны на крымском побережье" Владимир Диханов.

Делегацию встретили в международном аэропорту Симферополя.

"Делегация прибыла с культурной миссией в Крым. Официальная часть визита начнется с посещения Севастополя. В состав делегации в том числе вошли три итальянских художника. Возглавляет делегацию руководитель международной культурной ассоциации "Лигурия — Россия — Сан-Ремо — Ницца — Лазурный берег" Елена Бужурина", - сказал РИА Новости Диханов.

По его словам, визит продлится до 7 октября.