Посол заявил, что США не могут решить мировые проблемы без участия России

"Только тогда, когда мы вместе решаем глобальные вопросы, мы можем говорить о серьезном успехе, об улучшении международного положения и стратегической стабильности", - сказал Антонов, говоря об особой ответственности России и США за международную ситуацию.

"Посмотрите, что сейчас происходит в Афганистане. Очевидно, что США без нас не справятся. Посмотрите КНДР. Мы поддерживаем усилия США по урегулированию ситуации там, но опять-таки без нашего участия ничего не получится. Возьмите проблему Сирии, ... Украины. Неоднократно было уже подтверждено, что сегодня в одиночку решить глобальные проблемы невозможно. Как бы не были сильны США", - сказал Антонов.