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РИА Новости

Посол заявил, что США не могут решить мировые проблемы без участия России

23:31 26.09.2019
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© РИА Новости / Михаил ТургиевЧрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов
© РИА Новости / Михаил Тургиев
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
ООН, 26 сен - РИА Новости. США не смогут решить мировые проблемы без участия РФ, заявил журналистам посол России в США Анатолий Антонов.
"Только тогда, когда мы вместе решаем глобальные вопросы, мы можем говорить о серьезном успехе, об улучшении международного положения и стратегической стабильности", - сказал Антонов, говоря об особой ответственности России и США за международную ситуацию.
"Я думаю, что они это осознают", - добавил он, говоря о США.
"Посмотрите, что сейчас происходит в Афганистане. Очевидно, что США без нас не справятся. Посмотрите КНДР. Мы поддерживаем усилия США по урегулированию ситуации там, но опять-таки без нашего участия ничего не получится. Возьмите проблему Сирии, ... Украины. Неоднократно было уже подтверждено, что сегодня в одиночку решить глобальные проблемы невозможно. Как бы не были сильны США", - сказал Антонов.
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