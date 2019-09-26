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РИА Новости

Посол в США прокомментировал санкции против России

23:14 26.09.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк Анатолий Антонов
 Анатолий Антонов
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Анатолий Антонов. Архивное фото
ООН, 26 сен - РИА Новости. Диалог России и США по Сирии продвигается, и новые санкции США в этих условиях непонятны, заявил журналистам российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
США в четверг ввели санкции против одной российской компании, трех граждан и пяти судов, сочтя, что они нарушили режим американских санкций по Сирии, создав схему по доставке авиационного топлива в страну. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что российский бизнес внесен в список санкций за "поддержку военной машины Асада и поставки нефти российским вооруженным силам в Сирии". В МИД России санкции назвали абсолютно неприемлемыми.
Госсекретарь США Майк Помпео
Вчера, 19:52РИА Новости
Помпео назвал причину введения новых санкций против России
"Вроде бы мы и США коммуницируем по проблеме сирийского урегулирования. Скажу вам, что разговор идет, идет весьма насыщенный, и, что очень важно, по линии министерства обороны. И в этих условиях опять какие-то новые санкции. Непонятно, чего хотят добиться. Они просто бесполезны, жизнь уже показала", - сказал Антонов.
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