Посол в США прокомментировал санкции против России

ООН, 26 сен - РИА Новости. Диалог России и США по Сирии продвигается, и новые санкции США в этих условиях непонятны, заявил журналистам российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

США в четверг ввели санкции против одной российской компании, трех граждан и пяти судов, сочтя, что они нарушили режим американских санкций по Сирии, создав схему по доставке авиационного топлива в страну. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что российский бизнес внесен в список санкций за "поддержку военной машины Асада и поставки нефти российским вооруженным силам в Сирии". В МИД России санкции назвали абсолютно неприемлемыми.