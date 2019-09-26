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РИА Новости

"Он любил Францию". Мир прощается с Жаком Шираком

22:55 26.09.2019
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Скончался экс-президент Франции Жак Ширак. Ему было 86 лет. Жак Ширак родился на юге страны, после учебы и службы в армии занялся политикой. В молодости симпатизировал коммунистам, позже стал лидером правых.
Сыграл большую роль в избирательных кампаниях Шарля де Голля и Жоржа Помпиду. В 2005 году Ширак открыл памятник Шарлю де Голлю, установленный в Москве перед гостиницей "Космос". В 2008 году стал лауреатом Госпремии России в области гуманитарной деятельности. При Шираке срок президентства снизился с семи до пяти лет. Он был президентом Франции с 1995 года по 2007-й.
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Жак ШиракМоскваФранцияРоссияОбщество - Видео
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