"Он любил Францию". Мир прощается с Жаком Шираком

Сыграл большую роль в избирательных кампаниях Шарля де Голля и Жоржа Помпиду. В 2005 году Ширак открыл памятник Шарлю де Голлю, установленный в Москве перед гостиницей "Космос". В 2008 году стал лауреатом Госпремии России в области гуманитарной деятельности. При Шираке срок президентства снизился с семи до пяти лет. Он был президентом Франции с 1995 года по 2007-й.