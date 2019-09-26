Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-26T23:37Z
https://ria.ru/20190926/1559185120.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/153321/06/1533210602_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_c77736f0d36a852fa64b4b8f0f4176dd.jpg
РИА Новости

В Шереметьево задержали двух дебоширов, матерившихся в самолете

22:50 26.09.2019 (обновлено: 23:37 26.09.2019)
10275
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкТерминал B международного аэропорта "Шереметьево"
Терминал B международного аэропорта Шереметьево
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Терминал B международного аэропорта "Шереметьево". Архивное фото
МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Два дебошира, один из которых, вероятно, был пьян, безадресно матерились в самолете, летевшем из Барнаула в Москву, по прилету рейса в столицу их задержала полиция, сообщили журналистам в линейном управлении МВД России в аэропорту "Шереметьево".
Ранее в четверг СМИ сообщили, что актер Максим Аверин якобы устроил пьяный дебош в самолете, выполняющем рейс Барнаул – Москва, после чего в аэропорту Шереметьево его доставили в отделение транспортной полиции.
Пилот
14 марта, 08:00Туризм
Пилоты рассказали, чем опасны неадекватные пассажиры
"…Поступило сообщение о том, что командир воздушного судна, осуществляющего перелет из Барнаула в Москву, передал информацию о находящемся на борту неадекватном пассажире... По прибытии наряда экипаж воздушного судна пояснил, что два пассажира, один из которых, предположительно, находился в состоянии алкогольного опьянения, безадресно выражались нецензурной бранью", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что обоих дебоширов, 1975 и 1965 годов рождения, доставили в дежурную часть. Гражданина 1975 года рождения оштрафовали на 500 рублей за мелкое хулиганство, а второго отправили на проверку на состояние опьянения.
Аверин родился в 1975 году.
Салон самолета
7 августа, 13:57РИА Новости
Авиадебошир устроил разврат на рейсе Симферополь — Петербург
33101148
Обсудить 4
МоскваШереметьево (аэропорт)БарнаулПроисшествия
Рекомендуем
Шведская активистка Грета Тунберг выступает на саммите ООН по климату в Нью-Йорке
Новый мировой лидер обещает России катастрофы. И не только ей
РИА
Новости
Жилой дом
В МЧС рассказали о наказании за курение на балконах
Алексей Миняйло
Суд отпустил на свободу фигуранта дела о массовых беспорядках Миняйло
Вечный огонь
Военнослужащие осуждены за осквернение мемориала в Буденновске
Лента
новостей
Молодожены
Однополая пара с усыновленными детьми уехала из России в США
Ребенок использует радио-пульт для выбора правильного варианта решения задачи на уроке математики
Задача для дошкольников поставила пользователей Сети в тупик
Полицейский автозак у Киевского районного суда Симферополя
В Татарстане две девушки изнасиловали студента из-за разбитого iPhone
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Калуге раскрыли дело об изнасилованиях 15-летней давности
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
Скабеева высмеяла выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине
Мыс Столбчатый на берегу Охотского моря на западе острова Кунашир Большой Курильской гряды
Журналисты разных стран рассказали об удивительном путешествии на Курилы
Первый заместитель начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майор Александр Мельников в суде
В Москве задержали генерала МВД Александра Мельникова
Опубликованы кадры изнутри четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС
Опубликованы кадры изнутри четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС
Президент Франции Жак Ширак. 2007 год
Умер экс-президент Франции Жак Ширак
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:56Россия создаст онлайн-архив о советских военнопленных времен Второй мировой
04:31Япония внимательно следит за наращиванием военной мощи России
04:30Япония считает Северную Корею "серьезной угрозой" своей безопасности
04:29В Мексике члены наркокартеля устроили засаду военным, пятеро погибли
04:25Центробанк сообщил о вале мошеннических звонков с подменой номеров банков
04:15Тихоокеанский флот впервые выполнил пуск сверхзвуковой ракеты "Оникс"
04:14В Пхеньяне усомнились в возможности следующего саммита КНДР-США
04:12Лавров встретился в Нью-Йорке с бывшим госсекретарем США Киссинджером
03:52Россия 20 раз за неделю поднимала в воздух истребители на границе
03:51После селфи на трибуне лидер Сальвадора заявил, что ООН нужна смена формата
03:45Появились кадры с места стрельбы в московском общежитии
03:41Израиль и Саудовская Аравия выступили в ООН с критикой Ирана
03:38Ученые определили страны, которые могут наращивать выбросы парниковых газов
03:37Гутерреш приветствовал первую с 2008 года встречу глав МИД России и Грузии
03:35Росприроднадзор предварительно запретил вылов морских животных в 2020 году
03:33В Госдепе считают, что российские военные могли знать о возможной химатаке
03:30Буксир присоединился к спасательной операции на плавбазе на Сахалине
03:27Гутерреш на встрече с Зеленским поддержал "нормандский формат"
03:26Facebook начала тестировать в Австралии функцию, скрывающую счетчик лайков
03:22В Японии рассказали о происхождении гравюры, которую Абэ подарил Путину
Лента новостейМолния