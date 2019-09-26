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РИА Новости

В МЧС рассказали о наказании за курение на балконах

22:45 26.09.2019 (обновлено: 01:37 27.09.2019)
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© РИА Новости / О. Иванов / Перейти в фотобанкЖилой дом
Жилой дом
© РИА Новости / О. Иванов
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Жилой дом. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. За нарушение правил разведения огня предусмотрены административное или даже уголовное наказания, сообщили в пресс-службе МЧС.
Ранее на интернет-портале правовой информации появилось постановление правительства, запрещающее пользоваться открытым огнем на балконах, лоджиях, в жилых комнатах домов, общежитий и гостиниц. Изменения вступят в силу с 1 октября. В МЧС подтвердили, что новые правила запрещают курение и приготовление шашлыков на балконе.
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко
Вчера, 20:46РИА Новости
Онищенко прокомментировал запрет курения на балконах
Так, за курение на балконе могут оштрафовать на сумму до трех тысяч рублей или до пяти тысяч рублей, если в результате нарушения правил возник пожар.
Уголовная ответственность предусмотрена в том случае, если из-за брошенного окурка сгорит балкон или несколько квартир.
"К ответственности будут по большей части привлекаться курильщики, чья вредная привычка стала причиной пожара", - заключили в МЧС.
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МЧС РФРоссияОбщество
Популярные комментарии
Вообще, давно уже пора этот закон было принять. Ни в одной цивилизованной стране вы не сможете на своём балконе покурить, если дым к соседям будет идти. Там сразу соседи пожалуются и штрафы придется платить. Нельзя у людей забирать право дышать нормальным воздухом в своей квартире и то, что на внедрение подобных законов потребовалось 20 лет с момента смены власти, говорит о том, как медленно двигается прогресс в России.
26 сентября, 23:43
Константин Е
39100140
Давно пора было такой закон принять! Задолбали эти вонючки на балконах
26 сентября, 23:39
Inna Kapp
37100036
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