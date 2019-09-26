США еще не приняли решения о судьбе договора СНВ-3

ВАШИНГТОН, 26 сен – РИА Новости. США еще не приняли решения о судьбе договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), который был подписан с Россией в 2010 году и истекает в 2021 году, сообщил помощник госсекретаря Кристофер Форд.

"Насколько мне известно, решение еще не принято", - заявил Форд на слушаниях в палате представителей.

Он уточнил, что не занимается этим вопросом и поэтому он "не самый лучший человек, которому нужно задавать этот вопрос".

Месяц назад глава Пентагона Марк Эспер заявил, что в случае продления СНВ-3 договор должен включать "все новое оружие России".

В конце июля Джон Болтон, занимавший тогда пост советника президента США по национальной безопасности, назвал СНВ-3 "ущербным" и высказал мнение, что он вряд ли будет продлен.