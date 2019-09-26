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РИА Новости

США еще не приняли решения о судьбе договора СНВ-3

22:27 26.09.2019
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© Фото : Carnegie EuropeКристофер Форд
Кристофер Форд
© Фото : Carnegie Europe
Кристофер Форд. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 сен – РИА Новости. США еще не приняли решения о судьбе договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), который был подписан с Россией в 2010 году и истекает в 2021 году, сообщил помощник госсекретаря Кристофер Форд.
"Насколько мне известно, решение еще не принято", - заявил Форд на слушаниях в палате представителей.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
24 сентября, 12:22РИА Новости
Рябков оценил перспективы продления договора СНВ-3
Он уточнил, что не занимается этим вопросом и поэтому он "не самый лучший человек, которому нужно задавать этот вопрос".
Месяц назад глава Пентагона Марк Эспер заявил, что в случае продления СНВ-3 договор должен включать "все новое оружие России".
В конце июля Джон Болтон, занимавший тогда пост советника президента США по национальной безопасности, назвал СНВ-3 "ущербным" и высказал мнение, что он вряд ли будет продлен.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, и пока американская администрация не объявила, намерен ли Вашингтон его продлевать. Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что СНВ-3 вряд ли будет продлен, поскольку имеет недостатки. Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что готова это обсудить. Трамп заявил о желании выработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и Соединенными Штатами. В Пекине, однако, эту идею отвергли.
Договор по СНВ-3
21 июня 2013, 19:25РИА Новости
Договор по СНВ-3Президент США Барак Обама выступил с инициативой по сокращению США и РФ арсеналов стратегических наступательных вооружений на треть и сокращению тактического ядерного оружия в Европе.
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Кристофер ФордДоговор СНВ-3РоссияСШАБезопасностьВ мире
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