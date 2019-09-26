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РИА Новости

В США мексиканского экс-прокурора приговорили к 20 годам за наркоторговлю

22:25 26.09.2019 (обновлено: 22:26 26.09.2019)
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© AP Photo / Sean RayfordИсправительное учреждение в США
Исправительное учреждение в США
© AP Photo / Sean Rayford
Исправительное учреждение в США. Архивное фото
МЕХИКО, 26 сен - РИА Новости. Федеральный суд Бруклина приговорил экс-прокурора мексиканского штата Наярит к 20 годам заключения в американской тюрьме по обвинению в наркоторговле, сообщило издание Financiero.
"Власти США выяснили, что наркокартель, который поставлял в страну кокаин, героин и метамфетамин, с 2013 года платил чиновнику взятки вплоть до момента ареста в 2017 году", - говорится в материале издания.
Генеральный прокурор мексиканского штата Наярит Эдгар Вейтия был задержан властями США в городе Сан-Диего (Калифорния) в марте 2017 года.
Задержанный признал в суде, что брал взятки за то, чтобы наркоторговцы получали доступ к ресурсам полиции, таким как прослушка телефонных разговоров. По словам Вейтии, он принимал меры для предотвращения ареста преступников или освобождения из-под стражи.
С каким именно картелем сотрудничал экс-прокурор, не уточняется. СМИ приписывают Вейтии связи с картелями Синалоа и Новое поколение Халиско.
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