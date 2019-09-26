В США мексиканского экс-прокурора приговорили к 20 годам за наркоторговлю

МЕХИКО, 26 сен - РИА Новости. Федеральный суд Бруклина приговорил экс-прокурора мексиканского штата Наярит к 20 годам заключения в американской тюрьме по обвинению в наркоторговле, сообщило издание Федеральный суд Бруклина приговорил экс-прокурора мексиканского штата Наярит к 20 годам заключения в американской тюрьме по обвинению в наркоторговле, сообщило издание Financiero

"Власти США выяснили, что наркокартель, который поставлял в страну кокаин, героин и метамфетамин, с 2013 года платил чиновнику взятки вплоть до момента ареста в 2017 году", - говорится в материале издания.

Генеральный прокурор мексиканского штата Наярит Эдгар Вейтия был задержан властями США в городе Сан-Диего (Калифорния) в марте 2017 года.

Задержанный признал в суде, что брал взятки за то, чтобы наркоторговцы получали доступ к ресурсам полиции, таким как прослушка телефонных разговоров. По словам Вейтии, он принимал меры для предотвращения ареста преступников или освобождения из-под стражи.