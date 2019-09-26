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РИА Новости

Экстренно севший в Самаре самолет вылетел в пункт назначения

22:23 26.09.2019
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет
Пассажирский самолет
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет. Архивное фото
САМАРА, 26 сен - РИА Новости. Самолет, экстренно севший в Самаре из-за плохого самочувствия ребенка, находившегося на борту, вылетел в пункт назначения, сообщили РИА Новости в пресс-службе международного аэропорта "Курумоч".
Ранее Куйбышевская транспортная прокуратура сообщила, что летевший из Жуковского в Ош (Киргизия) самолет в четверг в 21.50 (20.50 мск) совершил экстренную посадку в самарском аэропорту из-за плохого самочувствия ребенка, находившегося на борту. По данным ведомства, ребенок госпитализирован в городскую больницу №5 города Самары с диагнозом ОРВИ.
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"Самолет взлетел в 22.55 (21.55 мск)", - сказала собеседница агентства.
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