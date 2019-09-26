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РИА Новости

Летевший в Киргизию самолет экстренно сел в Самаре

22:21 26.09.2019
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
САМАРА, 26 сен - РИА Новости. Летевший из Жуковского в Ош (Киргизия) самолет в четверг совершил экстренную посадку в самарском аэропорту из-за плохого самочувствия ребенка, находившегося на борту, сообщили РИА Новости в пресс-службе Куйбышевской транспортной прокуратуры.
По данным ведомства, самолет, выполнявший рейс Жуковский – Ош (Киргизия), совершил экстренную посадку в международном аэропорту "Курумоч" в 21.50 (20.50 мск).
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"Посадка произведена в связи с плохим самочувствием ребенка на борту. Ребенок госпитализирован в городскую больницу №5 города Самары с диагнозом ОРВИ", - сказала собеседница агентства.
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СамараКиргизияЖуковскийПроисшествия
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