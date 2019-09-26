Летевший в Киргизию самолет экстренно сел в Самаре

САМАРА, 26 сен - РИА Новости. Летевший из Жуковского в Ош (Киргизия) самолет в четверг совершил экстренную посадку в самарском аэропорту из-за плохого самочувствия ребенка, находившегося на борту, сообщили РИА Новости в пресс-службе Куйбышевской транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, самолет, выполнявший рейс Жуковский – Ош (Киргизия), совершил экстренную посадку в международном аэропорту "Курумоч" в 21.50 (20.50 мск).