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РИА Новости

Опубликованы кадры изнутри четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС

22:30 26.09.2019 (обновлено: 23:45 26.09.2019)
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Журналисты посетили диспетчерскую четвертого энергоблока на Чернобыльской АЭС, кадры из зоны отчуждения опубликовало агентство Ruptly.
Как отмечает RT, руины этой части электростанции до сих пор источают радиацию, в 40 тысяч раз превышающую норму.
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На сотрудников СМИ надели специальные защитные костюмы, у пульта управления они находились не более пяти минут.
В июле президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании в Чернобыльской зоне отчуждения зеленого коридора для туристов и снятии запрета на фото- и видеосъемку. По мнению главы государства, данный шаг устранит возможность мелкой коррупции и станет "одной из точек роста новой Украины".
Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Общая площадь радиационного загрязнения в России составила почти 60 тысяч километров территории с населением в 2,6 миллиона человек, в Белоруссии — 46,5 тысячи квадратных километров.
Игорь Хиряк, фото из личного архива
29 июня, 10:00Радио Sputnik
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РоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Да ерунда всё это : - Угроза радиацией. Запугивают зря. Вот даже професор Академии наук тоже подтверждает , что радиация - это ерунда. Он приводит пример , что моряки - подводники по полгода плавают на атомных подводных лодках , а их жёны рожают абсолютно здоровых детей.
26 сентября, 22:35
Филя Ром
2420015
Тот , кто поставил дизлайк к моему комменту выше , очевидно не понял юмора.
26 сентября, 23:31
Филя Ром
2010011
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