Опубликованы кадры изнутри четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Журналисты посетили диспетчерскую четвертого энергоблока на Чернобыльской АЭС, кадры из зоны отчуждения опубликовало агентство Ruptly.
Как отмечает RT, руины этой части электростанции до сих пор источают радиацию, в 40 тысяч раз превышающую норму.
На сотрудников СМИ надели специальные защитные костюмы, у пульта управления они находились не более пяти минут.
В июле президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании в Чернобыльской зоне отчуждения зеленого коридора для туристов и снятии запрета на фото- и видеосъемку. По мнению главы государства, данный шаг устранит возможность мелкой коррупции и станет "одной из точек роста новой Украины".
Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Общая площадь радиационного загрязнения в России составила почти 60 тысяч километров территории с населением в 2,6 миллиона человек, в Белоруссии — 46,5 тысячи квадратных километров.
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