Опубликованы кадры изнутри четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Журналисты посетили диспетчерскую четвертого энергоблока на Чернобыльской АЭС, кадры из зоны отчуждения опубликовало агентство Ruptly.

Как отмечает RT , руины этой части электростанции до сих пор источают радиацию, в 40 тысяч раз превышающую норму.

На сотрудников СМИ надели специальные защитные костюмы, у пульта управления они находились не более пяти минут.

В июле президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании в Чернобыльской зоне отчуждения зеленого коридора для туристов и снятии запрета на фото- и видеосъемку. По мнению главы государства, данный шаг устранит возможность мелкой коррупции и станет "одной из точек роста новой Украины".