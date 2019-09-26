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РИА Новости

Иран назвал санкции США против Китая незаконными

21:50 26.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Ирана Хасан Роухани
Президент Ирана Хасан Роухани
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Ирана Хасан Роухани. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 26 сен – РИА Новости. Тегеран считает незаконными санкции США против Китая, заявил президент Ирана Хасан Роухани, отметив, что введенные меры сказываются на сотрудничестве Пекина и Тегерана.
"Возможно, санкции повлияли на некоторые сферы, в некоторых областях наше сотрудничество снизилось… Мы заинтересованы в продолжении и развитии нашего сотрудничества с Китаем во всех сферах", - сказал Роухани на пресс-конференции, отметив, что американские санкции незаконны и ошибочны.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон вводит новые санкции против двух китайских компаний и пяти их сотрудников за транспортировку иранской нефти вопреки американским санкциям.
Госсекретарь отметил, что "эта мера направлена на то, чтобы лишить иранский режим критически важных доходов".
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23 июля, 08:00РИА Новости
Китаю никто не нужен, он нужен всем
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Хасан РоуханиКитайИранСШАВ мире
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