Иран назвал санкции США против Китая незаконными

НЬЮ-ЙОРК, 26 сен – РИА Новости. Тегеран считает незаконными санкции США против Китая, заявил президент Ирана Хасан Роухани, отметив, что введенные меры сказываются на сотрудничестве Пекина и Тегерана.

"Возможно, санкции повлияли на некоторые сферы, в некоторых областях наше сотрудничество снизилось… Мы заинтересованы в продолжении и развитии нашего сотрудничества с Китаем во всех сферах", - сказал Роухани на пресс-конференции, отметив, что американские санкции незаконны и ошибочны.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон вводит новые санкции против двух китайских компаний и пяти их сотрудников за транспортировку иранской нефти вопреки американским санкциям.