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РИА Новости
Медиавойны

Памфилова призвала СМИ дать оценку обвинениям Ассошиэйтед Пресс в адрес ЦИК

21:41 26.09.2019
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© АГН "Москва" / Александр АвиловПредседатель ЦИК РФ Элла Памфилова
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова
© АГН "Москва" / Александр Авилов
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова . Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила РИА Новости, что ситуация с Ассошиэйтед Пресс (АР), которое заявило об угрозах в адрес своего корреспондента со стороны Центризбиркома, недостойна уважаемого агентства и призвала СМИ самим дать оценку этим сообщениям.
Общественная коллегия по жалобам на СМИ в четверг рассматривала жалобу главы ЦИК на агентство Ассошиэйтед Пресс. В ходе прений сторон журналистка AP Наталья Васильева сообщила, что после публикации материала руководство агентства пригласили в ЦИК, где один из заместителей аппарата Памфиловой якобы высказал комментарий, который СМИ расценило как угрозу. В частности, по её словам, было заявлено, что журналистку Васильеву не пустят в ЦИК, и у неё "никогда не будет карьеры".
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"Ситуация недостойна такого уважаемого агентства, когда его представитель, вместо того чтобы объясниться, почему вместо моего прямого интервью была применена в авторской статье (журналиста) откровенная цензура и пропаганда, начинает рассказывать о каких-то страшных угрозах со стороны ЦИК. У меня тогда возникает такой вопрос: если были какие-то страшные угрозы, что её куда-то не пустили, ЦИК разве лишил АР аккредитации? Разве что-то произошло, что подтверждало её мнимые угрозы?" - сказала Памфилова.
По её словам, аккредитация в ЦИК после этой истории на Единый день голосования у АР была. "Я не знаю о каких-то последствиях для госпожи Васильевой. Это очень недостойно, нечистоплотно, не вызывает уважения",- добавила глава ЦИК.
"Пусть оценку этому даёт само журналистское сообщество",- заключила Памфилова.
Ранее ЦИК обратился в общественную коллегию по жалобам на прессу в связи с тем, что агентство Ассошиэйтед Пресс в своем материале разместило, по мнению комиссии, разрозненные и потерявшие изначальный смысл фрагменты из интервью с Памфиловой, допустило искажение фактов. При этом, отметили в ЦИК, само видеоинтервью полностью так и не было опубликовано. Ассошиэйтед Пресс сообщило, что "приняло к сведению озабоченность представителей ЦИК и согласилось опубликовать разъяснение, чтобы добавить деталей, почему некоторые независимые кандидаты были исключены во время выборов в законодательный орган Москвы". При этом агентство заявило, что никогда не указывало, что будет публиковать видеоинтервью или же его транскрипт.
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