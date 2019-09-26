Памфилова призвала СМИ дать оценку обвинениям Ассошиэйтед Пресс в адрес ЦИК

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила РИА Новости, что ситуация с Ассошиэйтед Пресс (АР), которое заявило об угрозах в адрес своего корреспондента со стороны Центризбиркома, недостойна уважаемого агентства и призвала СМИ самим дать оценку этим сообщениям.

Общественная коллегия по жалобам на СМИ в четверг рассматривала жалобу главы ЦИК на агентство Ассошиэйтед Пресс. В ходе прений сторон журналистка AP Наталья Васильева сообщила, что после публикации материала руководство агентства пригласили в ЦИК, где один из заместителей аппарата Памфиловой якобы высказал комментарий, который СМИ расценило как угрозу. В частности, по её словам, было заявлено, что журналистку Васильеву не пустят в ЦИК, и у неё "никогда не будет карьеры".

"Ситуация недостойна такого уважаемого агентства, когда его представитель, вместо того чтобы объясниться, почему вместо моего прямого интервью была применена в авторской статье (журналиста) откровенная цензура и пропаганда, начинает рассказывать о каких-то страшных угрозах со стороны ЦИК. У меня тогда возникает такой вопрос: если были какие-то страшные угрозы, что её куда-то не пустили, ЦИК разве лишил АР аккредитации? Разве что-то произошло, что подтверждало её мнимые угрозы?" - сказала Памфилова.

По её словам, аккредитация в ЦИК после этой истории на Единый день голосования у АР была. "Я не знаю о каких-то последствиях для госпожи Васильевой. Это очень недостойно, нечистоплотно, не вызывает уважения",- добавила глава ЦИК.

"Пусть оценку этому даёт само журналистское сообщество",- заключила Памфилова.