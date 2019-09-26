Псалтырь XVII века "невероятной сохранности" нашли на затонувшем судне

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 сен — РИА Новости. Водолазы Центра подводных исследований Русского географического общества обнаружили на затонувшем в 1724 году в Финском заливе торговом судне псалтырь, сообщает пресс-служба центра.

Священная книга была найдена в вещах экипажа любекского торгового судна "Архангел Рафаил". "Сразу же стало понятно, что это религиозный текст, причем невероятной сохранности: в целости не только печатные листы, но и кожаная обложка с деревянными вставками, и даже часть кожаных ремешков для хранения книги остались на месте. На первой странице под заголовком Der Psalter Des Königlichen Propheten Davids – Псалтырь пророка и царя Давида стоит год издания – 1692", - говорится в сообщении.

Псалтырь подняли со дна в рамках археологической экспедиции "Архангел Рафаил", которая была начата Национальным центром подводных исследований еще в 2013 году.