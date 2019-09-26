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РИА Новости

В Ивановской области два сотрудника СК погибли в ДТП

21:24 26.09.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 26 сен – РИА Новости. Два сотрудника следственного управления СК РФ по Ивановской области погибли при столкновении легкого автомобиля с КАМАЗом, возбуждено уголовное дело, сообщила РИА Новости представитель управления.
Согласно данным полиции, ДТП произошло в четверг в 17.15 на 146-м километре автодороги Ковров – Шуя - Кинешма. По предварительной информации, водитель 1995 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen Tiguan, не справился с управлением и врезался в стоящий на правой обочине КАМАЗ.
"В результате ДТП водитель автомобиля Volkswagen Tiguan в тяжелом состоянии доставлен в больницу города Вичуга. Пассажир автомобиля, мужчина 1989 года рождения, погиб на месте ДТП. Еще один пассажир, мужчина 1979 года рождения, погиб на месте ДТП. В момент ДТП в автомашине КАМАЗ находился водитель, мужчина 1990 года рождения, он не пострадал", - говорится в сообщении.
Сотрудники дорожной полиции выясняют все обстоятельства автоаварии.
"В ДТП погибли два сотрудника следственного управления СК России по Ивановской области. Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Ведется следствие", - сказала собеседница агентства.
Она не пояснила, куда ехали мужчины, и находились ли они в это время на службе.
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Следственный комитет РФИвановская областьПроисшествия
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