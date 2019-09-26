В Ивановской области два сотрудника СК погибли в ДТП

ЯРОСЛАВЛЬ, 26 сен – РИА Новости. Два сотрудника следственного управления СК РФ по Ивановской области погибли при столкновении легкого автомобиля с КАМАЗом, возбуждено уголовное дело, сообщила РИА Новости представитель управления.

Согласно данным полиции, ДТП произошло в четверг в 17.15 на 146-м километре автодороги Ковров – Шуя - Кинешма. По предварительной информации, водитель 1995 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen Tiguan, не справился с управлением и врезался в стоящий на правой обочине КАМАЗ.

"В результате ДТП водитель автомобиля Volkswagen Tiguan в тяжелом состоянии доставлен в больницу города Вичуга. Пассажир автомобиля, мужчина 1989 года рождения, погиб на месте ДТП. Еще один пассажир, мужчина 1979 года рождения, погиб на месте ДТП. В момент ДТП в автомашине КАМАЗ находился водитель, мужчина 1990 года рождения, он не пострадал", - говорится в сообщении.

Сотрудники дорожной полиции выясняют все обстоятельства автоаварии.

"В ДТП погибли два сотрудника следственного управления СК России по Ивановской области. Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Ведется следствие", - сказала собеседница агентства.