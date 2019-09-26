Флаги США и ООН у здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. Архивное фото

Флаги США и ООН у здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке

НЬЮ-ЙОРК, 26 сен - РИА Новости. США считают, что добились усиления давления на Иран в ООН, заявил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.

"Мы добились значительного прогресса по увеличению давления на Иран и привлечению его к ответственности за нападение на Саудовскую Аравию. Это нападение — причина, почему мир отворачивается от Ирана", - сказал Хук журналистам в Нью-Йорке.

Он напомнил, что Великобритания, Франция и Германия вслед за США обвинили Иран в нападении. "Это крупнейшее изменение ситуации и дипломатическое поражение для Ирана", - сказал Хук.

"Мы призываем все страны присоединиться к "европейской тройке" и осудить Иран, назвав его по имени", - сказал Хук.

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты 14 сентября сократила добычу более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона.