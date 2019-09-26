Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-26T21:19Z
https://ria.ru/20190926/1559183399.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/152887/88/1528878887_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_4167e08d64f0fbb47c4da1f5c9556dd7.jpg
РИА Новости

США считают, что добились "усиления давления" на Иран в ООН

21:19 26.09.2019
309
© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкФлаги США и ООН у здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке
Флаги США и ООН у здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке
© РИА Новости / Роман Махмутов
Перейти в фотобанк
Флаги США и ООН у здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 26 сен - РИА Новости. США считают, что добились усиления давления на Иран в ООН, заявил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.
"Мы добились значительного прогресса по увеличению давления на Иран и привлечению его к ответственности за нападение на Саудовскую Аравию. Это нападение — причина, почему мир отворачивается от Ирана", - сказал Хук журналистам в Нью-Йорке.
Антиамериканский митинг в Тегеране
25 сентября, 08:00РИА Новости
Лает, но не кусает. Почему мир не верит угрозам США в адрес Ирана
Он напомнил, что Великобритания, Франция и Германия вслед за США обвинили Иран в нападении. "Это крупнейшее изменение ситуации и дипломатическое поражение для Ирана", - сказал Хук.
"Мы призываем все страны присоединиться к "европейской тройке" и осудить Иран, назвав его по имени", - сказал Хук.
Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты 14 сентября сократила добычу более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона.
Американский ракетный комплекс Patriot
25 сентября, 02:53РИА Новости
Роухани назвал позором работу разведки и ПВО США в Саудовской Аравии
Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что атаку совершили бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. Тегеран отрицает эти обвинения. В частности, президент Ирана Хасан Роухани потребовал предоставить доказательства того, что Тегеран стоит за атакой на саудовские объекты, и призвал протянуть друг другу руки и "потушить пламя в регионе".
431015
Обсудить 0
ООНИранСШАВ мире
Рекомендуем
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Представитель Госдепа не читал доклад МАГАТЭ по Ирану
РИА
Новости
Президент Ирана Хасан Роухани
США не должны мешать приезду делегаций в ООН, заявил Роухани
Иранский флаг напротив штаб-квартиры ООН в Вене
США и ЕС считают участие Ирана в переговорах по всем проблемам необходимым
Президент Ирана Хасан Роухани
Роухани допустил возможность переговоров с США
Лента
новостей
Президент Ирана Хасан Роухани
Иран назвал санкции США против Китая незаконными
Президент Ирана Хасан Рухани
Иран считает, что тема выделения кредитной линии Тегерану еще на столе
Американский ракетный комплекс Patriot
США направят в Саудовскую Аравию дополнительную батарею Patriot
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов
Посол России в США назвал расширение санкций очередным деструктивным шагом
Президент Ирана Хасан Рухани
Иран готов пойти на обмен заключенными с США
Кристофер Форд
США еще не приняли решения о судьбе договора СНВ-3
Авиабаза Хмеймим в Сирии
США ввели санкции за доставку в Сирию авиатоплива для российских ВС
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время командно-штабных учениях НАТО–Грузия в Крцаниси
В НАТО признали технологические успехи России
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео назвал причину введения новых санкций против России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:01Девушка написала мертвому брату СМС и получила ответ
04:56Россия создаст онлайн-архив о советских военнопленных времен Второй мировой
04:31Япония внимательно следит за наращиванием военной мощи России
04:30Япония считает Северную Корею "серьезной угрозой" своей безопасности
04:29В Мексике члены наркокартеля устроили засаду военным, пятеро погибли
04:25Центробанк сообщил о вале мошеннических звонков с подменой номеров банков
04:15Тихоокеанский флот впервые выполнил пуск сверхзвуковой ракеты "Оникс"
04:14В Пхеньяне усомнились в возможности следующего саммита КНДР-США
04:12Лавров встретился в Нью-Йорке с бывшим госсекретарем США Киссинджером
03:52Россия 20 раз за неделю поднимала в воздух истребители на границе
03:51После селфи на трибуне лидер Сальвадора заявил, что ООН нужна смена формата
03:45Появились кадры с места стрельбы в московском общежитии
03:41Израиль и Саудовская Аравия выступили в ООН с критикой Ирана
03:38Ученые определили страны, которые могут наращивать выбросы парниковых газов
03:37Гутерреш приветствовал первую с 2008 года встречу глав МИД России и Грузии
03:35Росприроднадзор предварительно запретил вылов морских животных в 2020 году
03:33В Госдепе считают, что российские военные могли знать о возможной химатаке
03:30Буксир присоединился к спасательной операции на плавбазе на Сахалине
03:27Гутерреш на встрече с Зеленским поддержал "нормандский формат"
03:26Facebook начала тестировать в Австралии функцию, скрывающую счетчик лайков
Лента новостейМолния