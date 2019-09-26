НЬЮ-ЙОРК, 26 сен - РИА Новости. США считают, что добились усиления давления на Иран в ООН, заявил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.
"Мы добились значительного прогресса по увеличению давления на Иран и привлечению его к ответственности за нападение на Саудовскую Аравию. Это нападение — причина, почему мир отворачивается от Ирана", - сказал Хук журналистам в Нью-Йорке.
Он напомнил, что Великобритания, Франция и Германия вслед за США обвинили Иран в нападении. "Это крупнейшее изменение ситуации и дипломатическое поражение для Ирана", - сказал Хук.
"Мы призываем все страны присоединиться к "европейской тройке" и осудить Иран, назвав его по имени", - сказал Хук.
Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты 14 сентября сократила добычу более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона.
Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что атаку совершили бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. Тегеран отрицает эти обвинения. В частности, президент Ирана Хасан Роухани потребовал предоставить доказательства того, что Тегеран стоит за атакой на саудовские объекты, и призвал протянуть друг другу руки и "потушить пламя в регионе".