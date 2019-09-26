ЛиАЗ будет выпускать новые автобусы для жителей Подмосковья

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Ликинский автобусный завод (ЛиАЗ) запустил производство новых автобусов. До конца 2020 года в регионе появятся 660 автобусов. Об этом сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик в эфире телеканала "360".
К автобусному парку "Мострансавто" прибавятся 632 автобуса большого класса и 29 ученических. До конца этого года ожидается поставка 300 автобусов ЛиАЗ-5292. Автобусы оснащены кондиционерами, Wi-Fi, USB-зарядками и системой видеонаблюдения. Также в два раза увеличится количество сидячих мест ‒ до 42. Первый экземпляр автобуса уже собрали.
"Мы на сегодняшний день проверили готовность к массовому производству, поскольку в этом году планируем получить 300 единиц, общий объем заказа ‒ 662 машины. Окончание поставки будет уже в 2020 году. Но в этом году на дороги Подмосковья выйдут 300 новых автобусов", ‒ пояснил Алексей Гержик и добавил, что пока аналогов у этой машины нет.
Соглашение о сотрудничестве заключили правительство Московской области и "Группа ГАЗ". Новые автобусы будут собирать из российских комплектующих.
"Мы с инструкторами поработали так, чтобы максимально сделать эту машину из российских комплектующих. Она очень нужна и удобна для работы, сегодня обеспечила работой как собственно Ликинский завод, так и завод "Группы ГАЗ", ‒ добавил Алексей Гержик.
Производство новых автобусов ЛиАЗ положительно скажется на налогах и новых рабочих местах: завод будет работать в две смены.
"Успешная работа предприятия сказывается и на рабочих местах, и на налогах, и на состоянии экономики страны и Подмосковья в частности. Успеха вам, и мы очень надеемся, что автобусы, которые делают в Подмосковье, будут комфортны зимой и прохладны, удобны летом. Надеюсь, качество с каждым годом будет стабильно высоким", ‒ сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. В эфире телеканала "360" он дал старт производству новых автобусов.
Ликинский автобусный завод (ЛиАЗ) ‒ ведущий производитель автобусов. Он первым в России начал производить электробусы и автобусы с низкими полами, газовые и "Евро-5". Основан ЛиАЗ в 1937 году. С тех пор завод разработал пять поколений автобусов и выпустил более 290 тысяч единиц техники.