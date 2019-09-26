Роухани пообещал освободить британский танкер Stena Impero

НЬЮ-ЙОРК, 26 сен – РИА Новости. Британский танкер Stena Impero, задержанный более двух месяцев назад иранскими военными, будет освобожден, заявил президент Ирана Хасан Роухани.

"Я так полагаю, что он будет освобожден", - сказал Роухани, отвечая на соответствующий вопрос в ходе пресс-конференции.

Он не уточнил даты освобождения танкера.

Вечером 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера состоит из 23 человек, среди которых трое россиян. Иранские власти заявили, что экипаж судна здоров, а танкер стоит на якоре у порта.

Семь членов экипажа, в том числе один россиянин, уже покинули страну после того, как в Иране предоставили такую возможность.