Роухани пообещал освободить британский танкер Stena Impero

НЬЮ-ЙОРК, 26 сен – РИА Новости. Британский танкер Stena Impero, задержанный более двух месяцев назад иранскими военными, будет освобожден, заявил президент Ирана Хасан Роухани.
"Я так полагаю, что он будет освобожден", - сказал Роухани, отвечая на соответствующий вопрос в ходе пресс-конференции.
Он не уточнил даты освобождения танкера.
Вечером 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера состоит из 23 человек, среди которых трое россиян. Иранские власти заявили, что экипаж судна здоров, а танкер стоит на якоре у порта.
Семь членов экипажа, в том числе один россиянин, уже покинули страну после того, как в Иране предоставили такую возможность.
Судно, как отмечали в Тегеране, было задержано в связи с нарушением правил судоходства и навигации. Отмечалось, что танкер столкнулся в том числе с рыболовецким судном.