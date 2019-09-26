В Чечне рассказали о состоянии здоровья Кадырова

ГРОЗНЫЙ, 26 сен — РИА Новости. У главы Чечни Рамзана Кадырова сезонная простуда, он получает противогриппозное лечение, здоровью ничто не угрожает, заявил министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов.

Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что Кадыров якобы вылетел на лечение в Москву.

"Я посчитал необходимым сделать заявление с целью внести ясность в вопросы состояния здоровья главы республики и циркулирующих в связи с этим в социальных сетях слухах! Действительно, глава ЧР Рамзан Ахматович Кадыров испытывает недомогание ввиду наличия у него сезонного заболевания ОРЗ. Это совершенно нормальное явление для любого здорового организма ввиду сезонных климатических изменений", — пояснил министр на своей странице в Instagram.

По его словам, "на данный момент здоровью руководителя региона ничего не угрожает, он получает банальное противогриппозное лечение".