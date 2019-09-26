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РИА Новости

В Чечне рассказали о состоянии здоровья Кадырова

20:55 26.09.2019 (обновлено: 22:05 26.09.2019)
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкРамзан Кадыров
Рамзан Кадыров
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Рамзан Кадыров. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 26 сен — РИА Новости. У главы Чечни Рамзана Кадырова сезонная простуда, он получает противогриппозное лечение, здоровью ничто не угрожает, заявил министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов.
Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что Кадыров якобы вылетел на лечение в Москву.
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"Я посчитал необходимым сделать заявление с целью внести ясность в вопросы состояния здоровья главы республики и циркулирующих в связи с этим в социальных сетях слухах! Действительно, глава ЧР Рамзан Ахматович Кадыров испытывает недомогание ввиду наличия у него сезонного заболевания ОРЗ. Это совершенно нормальное явление для любого здорового организма ввиду сезонных климатических изменений", — пояснил министр на своей странице в Instagram.
По его словам, "на данный момент здоровью руководителя региона ничего не угрожает, он получает банальное противогриппозное лечение".
Сулейманов подчеркнул, что в ближайшее время Кадыров "приступит к своим должностным полномочиям".
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