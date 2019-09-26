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РИА Новости

Роухани прокомментировал начало процедуры импичмента Трампа

20:52 26.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский Президент Ирана Хасан Роухани
 Президент Ирана Хасан Роухани
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент Ирана Хасан Роухани. Архивное фото
ООН, 26 сен – РИА Новости. Иран хотел бы, чтобы США выбрали путь "правильной" политики, заявил президент Ирана Хасан Роухани журналистам.
Демократы начали процедуру импичмента против Трампа в палате представителей, обвиняя его в том, что он просит помощи иностранного государства для вмешательства в выборы через попытку дискредитации политического противника - Байдена. Трамп обвинения отрицает.
"Мы бы пожелали, чтобы правительство США выбрало правильную политику", - сказал Роухани, отвечая на вопрос, хочет ли Иран, чтобы Трампу был объявлен импичмент или же он проиграл на следующих президентских выборах.
Он отметил, что это внутреннее дело США.
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Импичмент Дональда ТрампаХасан РоуханиИранСШАВ мире
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