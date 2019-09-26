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РИА Новости

В США зафиксировали двенадцатый случай смерти от курения вейпов

20:51 26.09.2019
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© AP Photo / Nam Y. Huh, FileЭлектронная сигарета
Электронная сигарета
© AP Photo / Nam Y. Huh, File
ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. Двенадцатый случай смерти от курения вейпов зафиксирован в США, еще сотни американцев пожаловались на проблемы с дыхательными путями в этой связи, сообщили в Центр профилактики и контроля заболеваний (CDC) США.
"Подтверждено 12 случаев смертей", - говорится в опубликованном сообщении. Сообщения о возникших заболеваниях в связи с курением вейпов зафиксированы практически в каждом штате. Медики сообщают о более чем 800 случаях зафиксированных жалоб пациентов.
Ранее центр профилактики и контроля заболеваний США сообщил о вспышке легочных и респираторных заболеваний среди любителей вейпинга. CDC предложил потребителям "рассмотреть возможность отказаться от использования электронных сигарет".
Вероятная причина заболеваний - масло с витамином Е. Специалисты из Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов обнаружили это вещество в смесях с марихуаной, которые курили заболевшие вейперы. Однако сотрудники местного минздрава предупреждают, что делать окончательные выводы преждевременно. Канадские медики ранее также зафиксировали первый случай заболевания, связанного с вейпингом, - у пациента школьного возраста обнаружили серьезное заболевание дыхательных путей, врачам пришлось подключить его к системе жизнеобеспечения.
Девушка с электронной сигаретой в кафе
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