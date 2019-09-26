В США зафиксировали двенадцатый случай смерти от курения вейпов

ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. Двенадцатый случай смерти от курения вейпов зафиксирован в США, еще сотни американцев пожаловались на проблемы с дыхательными путями в этой связи, сообщили в Центр профилактики и контроля заболеваний (CDC) США.

"Подтверждено 12 случаев смертей", - говорится в опубликованном сообщении. Сообщения о возникших заболеваниях в связи с курением вейпов зафиксированы практически в каждом штате. Медики сообщают о более чем 800 случаях зафиксированных жалоб пациентов.

Ранее центр профилактики и контроля заболеваний США сообщил о вспышке легочных и респираторных заболеваний среди любителей вейпинга. CDC предложил потребителям "рассмотреть возможность отказаться от использования электронных сигарет".