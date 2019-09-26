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РИА Новости
Война в Сирии

США ввели санкции за доставку в Сирию авиатоплива для российских ВС

20:49 26.09.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАвиабаза "Хмеймим" в Сирии
Авиабаза Хмеймим в Сирии
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Авиабаза "Хмеймим" в Сирии. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. США ввели санкции против одной российской компании, трех граждан РФ и пяти судов, сочтя, что они нарушили режим санкций по Сирии, создав схему по доставке авиационного топлива в страну, говорится в релизе минфина США, распространенном в четверг.
"Сегодня управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США ввело санкции против одной организации, трех человек и пяти судов, участвующих в схеме уклонения от санкций, направленной на облегчение доставки авиатоплива российским вооруженным силам, действующим в Сирии", - говорится в сообщении.
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В нем отмечается, что речь исключительно о российских компаниях, организациях и судах.
В частности, США ввели санкции в отношении компании Maritime Assistance LLC за то, что она, по их мнению, участвовала в схеме обхода санкционного режима по Сирии для поставки авиационного топлива российским военным, находящимся там, говорится в релизе министерства финансов США.
Как поясняет минфин, компания "Совфрахт" пыталась скрыть, что она продолжает поставки топлива в Сирию и для этого использовала Maritime Assistance LLC. "Совместное расследование ФБР, минюста и минфина выявило, что Maritime Assistance LLC осуществляла платежи по поручению "Совфрахта" для продолжения исполнения контрактов по продаже и доставке авиационного топлива в 2016 и 2017 годах в город Банияс, Сирия, где оно было использовано для российских военных самолетов", - отмечается в сообщении.
Кроме того, американский минфин ввел санкции против трех менеджеров "Совфрахта", которые, по версии ведомства, участвовали в этой схеме. По данным минфина, они, действуя по поручению "Совфрахта", предоставляли техническую, финансовую и прочую поддержку принадлежащей сирийскому правительству компании Syrian Company for Oil Transport (SCOT).
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