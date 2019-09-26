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РИА Новости

Косачев прокомментировал санкции США против Кубы

20:48 26.09.2019
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на пресс-конференции на тему: "Ливадийский форум за 100 часов до старта" в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 31 мая 2019
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на пресс-конференции на тему: Ливадийский форум за 100 часов до старта в ММПЦ МИА Россия сегодня. 31 мая 2019
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. С введением США санкций против кубинского руководства не осталось надежды на нормализацию отношений между странами при действующей администрации Белого дома, заявил РИА Новости в четверг глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
США в четверг внесли в санкционные списки первого секретаря ЦК Компартии Кубы Рауля Кастро и его семью за причастность к нарушению прав человека.
"Конечно, эта новость - о том, что надежд на нормализацию двусторонних кубино-американских отношений при нынешней администрации США больше нет", - сказал Косачев.
Он отметил, что это ещё и исчерпывающее подтверждение того, чем опасен мир с односторонним превосходством отдельно взятой страны, "берущейся за наведение порядка, восстановление справедливости и вершение правосудия по всему миру по собственному разумению и от имени других народов".
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Совет Федерации РФРауль КастроКонстантин КосачевКубаРоссияСШАВ мире
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