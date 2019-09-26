Косачев прокомментировал санкции США против Кубы

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. С введением США санкций против кубинского руководства не осталось надежды на нормализацию отношений между странами при действующей администрации Белого дома, заявил РИА Новости в четверг глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

США в четверг внесли в санкционные списки первого секретаря ЦК Компартии Кубы Рауля Кастро и его семью за причастность к нарушению прав человека.

"Конечно, эта новость - о том, что надежд на нормализацию двусторонних кубино-американских отношений при нынешней администрации США больше нет", - сказал Косачев.

Он отметил, что это ещё и исчерпывающее подтверждение того, чем опасен мир с односторонним превосходством отдельно взятой страны, "берущейся за наведение порядка, восстановление справедливости и вершение правосудия по всему миру по собственному разумению и от имени других народов".