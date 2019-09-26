Онищенко прокомментировал запрет курения на балконах

В России с 1 октября изменятся правила противопожарного режима, по которым будет запрещено пользоваться открытым огнем на лоджиях, балконах и в комнатах жилых домов, общежитий и гостиниц. Как уточнили в МЧС, ограничение распространится в том числе и на курение.