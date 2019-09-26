Онищенко прокомментировал запрет курения на балконах

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Депутат Госдумы Геннадий Онищенко назвал запрет курения на балконах оправданным.
В России с 1 октября изменятся правила противопожарного режима, по которым будет запрещено пользоваться открытым огнем на лоджиях, балконах и в комнатах жилых домов, общежитий и гостиниц. Как уточнили в МЧС, ограничение распространится в том числе и на курение.
Онищенко поддержал нововведение.
В комментарии ДумаТВ он выразил мнение, что подобная мера позволит бороться с нарушением среды обитания для людей, поэтому к этой работе следует подключить сотрудников санитарно-эпидемиологического надзора.
Кроме того, Онищенко призвал изучить правоприменительную практику и ужесточить введенные ограничения.
31 мая, 11:00РИА НовостиБросить курить, а зачем?