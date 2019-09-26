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РИА Новости

Онищенко прокомментировал запрет курения на балконах

20:46 26.09.2019 (обновлено: 22:33 26.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Депутат Госдумы Геннадий Онищенко назвал запрет курения на балконах оправданным.
В России с 1 октября изменятся правила противопожарного режима, по которым будет запрещено пользоваться открытым огнем на лоджиях, балконах и в комнатах жилых домов, общежитий и гостиниц. Как уточнили в МЧС, ограничение распространится в том числе и на курение.
Сигареты в пепельнице
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Юристы прокомментировали "запрет курения" на балконах
Онищенко поддержал нововведение.
В комментарии ДумаТВ он выразил мнение, что подобная мера позволит бороться с нарушением среды обитания для людей, поэтому к этой работе следует подключить сотрудников санитарно-эпидемиологического надзора.
Кроме того, Онищенко призвал изучить правоприменительную практику и ужесточить введенные ограничения.
Бросить курить, а зачем?
31 мая, 11:00РИА Новости
Бросить курить, а зачем?
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Обсудить 66
Геннадий ОнищенкоРоссияОбщество
Популярные комментарии
Ха-ха, курю на балконе Кремля, читая это сообщение......вообще балкон - моя собственность, так что онищенко, минздрав, роспотребнадзор - идут строем на юг, вот если сожгу кого-то, то да - наказывайте, а так- вперед и с песней.
26 сентября, 21:14
ВКВовкин Кошмар
1001300221
Очередная дурь,кому какое дело до моей среды обитания и как они собираются вести надзор
26 сентября, 21:17
cсср 15
89300316
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