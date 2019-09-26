Грузия поблагодарила Запад за помощь в организации встречи с Лавровым

ТБИЛИСИ, 26 сен – РИА Новости. Прошедшая на полях ГА ООН в Нью-Йорке встреча глав МИД РФ и Грузии Сергея Лаврова и Давида Залкалиани состоялась благодаря рекомендациям западных партнеров, заявил специальный представитель грузинского премьера по связям с Россией Зураб Абашидзе.

В четверг МИД РФ сообщил, что 26 сентября на полях Генеральной Ассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке, была организована встреча при содействии Швейцарии, представляющей в отсутствие дипломатических отношений между Москвой и Тбилиси интересы России в Грузии и Грузии в России. Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, состоялся обмен мнениями по проблематике региональной безопасности

"Почти на всех встречах грузинская делегация получила от своих западных партнёров послание о том, что было бы желательным провести коммуникацию с российской стороной. После этого мы получили предложение от наших швейцарских друзей... провести коммуникацию с их участием. Наша делегация после соответствующих консультаций с нашими стратегическими партнёрами подтвердила швейцарским друзьям свою готовность к коммуникации. Дополнительную информацию мы ожидаем из Нью-Йорка", - приводит слова Абашидзе пресс-служба правительства.