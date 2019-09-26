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РИА Новости

Грузия поблагодарила Запад за помощь в организации встречи с Лавровым

20:45 26.09.2019
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
© РИА Новости / POOL
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
ТБИЛИСИ, 26 сен – РИА Новости. Прошедшая на полях ГА ООН в Нью-Йорке встреча глав МИД РФ и Грузии Сергея Лаврова и Давида Залкалиани состоялась благодаря рекомендациям западных партнеров, заявил специальный представитель грузинского премьера по связям с Россией Зураб Абашидзе.
В четверг МИД РФ сообщил, что 26 сентября на полях Генеральной Ассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке, была организована встреча при содействии Швейцарии, представляющей в отсутствие дипломатических отношений между Москвой и Тбилиси интересы России в Грузии и Грузии в России. Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, состоялся обмен мнениями по проблематике региональной безопасности
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"Почти на всех встречах грузинская делегация получила от своих западных партнёров послание о том, что было бы желательным провести коммуникацию с российской стороной. После этого мы получили предложение от наших швейцарских друзей... провести коммуникацию с их участием. Наша делегация после соответствующих консультаций с нашими стратегическими партнёрами подтвердила швейцарским друзьям свою готовность к коммуникации. Дополнительную информацию мы ожидаем из Нью-Йорка", - приводит слова Абашидзе пресс-служба правительства.
Между Россией и Грузией не существует дипломатических отношений, диалог между странами поддерживался в рамках Женевских дискуссий и на Пражских переговорах, проводимых с 2012 года. Отношения двух стран были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.
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74-я сессия Генассамблеи ООНЗураб АбашидзеСергей ЛавровМИД РФООНРоссияГрузияВ мире
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