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РИА Новости

Президент Италии напомнил о вкладе Ширака в дружбу Рима и Парижа

20:45 26.09.2019
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПрезидент Италии Серджо Маттарелла
Президент Италии Серджо Маттарелла
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Президент Италии Серджо Маттарелла. Архивное фото
РИМ, 26 сен – РИА Новости, Александр Логунов. Президент Италии Серджо Маттарелла присоединился к соболезнованиям в связи с кончиной бывшего президента Франции Жака Ширака, отметив его вклад в французско-итальянские отношения.
Ширак, занимавший пост президента Франции с 1995 по 2007 год, ушёл из жизни утром в четверг в окружении своих родных. Бывшему главе государства было 86 лет.
Экс-президент Франции Жак Ширак
Вчера, 20:03Радио Sputnik
"Последний из могикан" и настоящий боец. Политики вспоминают Жака ШиракаВ четверг на 87-м году жизни скончался экс-президент Франции Жак Ширак. Воспоминаниями о работе и дружбе с ним поделились российские и зарубежные политики, парламентарии и общественные деятели.
"Я с грустью узнал новость о смерти Жака Ширака. В течение многих лет он был видной фигурой во французской политической жизни и на многочисленных постах, которые он занимал, он всегда был блестящим и упорным последователем европейского призвания Франции, где смог воплотить самые высокие республиканские ценности", - говорится в его телеграмме, направленной нынешнему французскому лидеру Эммануэлю Макрону.
"Вспоминая о его вкладе в дружбу между Парижем и Римом, я хотел бы выразить Вам, французскому народу и семье Ширака самые искренние соболезнования, мои личные и итальянского народа Италии", - отметил Маттарелла.
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Серджо МаттареллаЖак ШиракФранцияИталияПарижВ мире
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