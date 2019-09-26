Президент Италии напомнил о вкладе Ширака в дружбу Рима и Парижа

РИМ, 26 сен – РИА Новости, Александр Логунов. Президент Италии Серджо Маттарелла присоединился к соболезнованиям в связи с кончиной бывшего президента Франции Жака Ширака, отметив его вклад в французско-итальянские отношения.

Ширак, занимавший пост президента Франции с 1995 по 2007 год, ушёл из жизни утром в четверг в окружении своих родных. Бывшему главе государства было 86 лет.

"Я с грустью узнал новость о смерти Жака Ширака. В течение многих лет он был видной фигурой во французской политической жизни и на многочисленных постах, которые он занимал, он всегда был блестящим и упорным последователем европейского призвания Франции, где смог воплотить самые высокие республиканские ценности", - говорится в его телеграмме, направленной нынешнему французскому лидеру Эммануэлю Макрону.