Поправки в УК о нарушениях на митингах вернут автору

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Законопроект об отмене сроков за нарушения проведения митингов, не повлекшие насилия, вернут автору, поскольку отсутствует обязательный отзыв кабмина, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов (СР).

Ранее депутат Госдумы Сергей Шаргунов внес в Госдуму законопроект, которым предлагается отменить санкцию в виде лишения свободы за нарушение порядка проведения митинга, если действия гражданина не повлекли насилия. Предлагается также снизить максимальной срок лишения свободы с пяти лет по действующей санкции до трех лет. Однако в пакете документов к законопроекту, опубликованном в электронной базе Госдумы, отсутствует официальный отзыв кабмина, необходимый в случаях внесения поправок в УК.

"Нет, законопроект будет возвращен автору", - ответил Емельянов на вопрос о том, будет ли комитет рассматривать инициативу без отзыва правительства, который необходим при внесении изменений в Уголовный кодекс.

Он отметил, что перед внесением подобных поправок нужно анализировать и совершенствовать правоприменительную практику. "Не столько дело в законе, сколько в правоприменении, здесь нужно работать по правоприменительной практике, отрабатывать судебную практику, приказы на уровне МВД, Росгвардии, чтобы таких казусов не было", - заявил депутат.