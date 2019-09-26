Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-26T20:37Z
https://ria.ru/20190926/1559182064.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155737/73/1557377361_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_da652d9b074749573986bb5504562f9f.jpg
РИА Новости

Поправки в УК о нарушениях на митингах вернут автору

20:37 26.09.2019
306
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкУчастники митинга в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в Москве. 10 августа 2019
Участники митинга в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в Москве. 10 августа 2019
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Законопроект об отмене сроков за нарушения проведения митингов, не повлекшие насилия, вернут автору, поскольку отсутствует обязательный отзыв кабмина, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов (СР).
Ранее депутат Госдумы Сергей Шаргунов внес в Госдуму законопроект, которым предлагается отменить санкцию в виде лишения свободы за нарушение порядка проведения митинга, если действия гражданина не повлекли насилия. Предлагается также снизить максимальной срок лишения свободы с пяти лет по действующей санкции до трех лет. Однако в пакете документов к законопроекту, опубликованном в электронной базе Госдумы, отсутствует официальный отзыв кабмина, необходимый в случаях внесения поправок в УК.
"Нет, законопроект будет возвращен автору", - ответил Емельянов на вопрос о том, будет ли комитет рассматривать инициативу без отзыва правительства, который необходим при внесении изменений в Уголовный кодекс.
Он отметил, что перед внесением подобных поправок нужно анализировать и совершенствовать правоприменительную практику. "Не столько дело в законе, сколько в правоприменении, здесь нужно работать по правоприменительной практике, отрабатывать судебную практику, приказы на уровне МВД, Росгвардии, чтобы таких казусов не было", - заявил депутат.
Несанкционированная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
Вчера, 20:29РИА Новости
В ОП призвали изучить последствия незаконных акций до смягчения наказаний
При этом Емельянов подчеркнул, что в целом "уголовная ответственность за нарушения на митингах должна остаться, тут нужно думать и о вопросах безопасности". "Я считаю, что нужно совершенствовать не только действующий Уголовный кодекс, но и по большей степени правоприменительную практику, действия правоохранительных органов и судов", - заключил он.
502017
Обсудить 1
Михаил Емельянов (политик)Госдума РФМоскваРоссияОбщество
Рекомендуем
Истребитель Су-35 на соревнованиях военных летчиков Авиадартс-2018 в Приморье
В России планируют увеличить зарплату летчиков-испытателей
РИА
Новости
Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в США. 24 сентября 2019
Зеленский объяснил критику в адрес Макрона и Меркель
Рамзан Кадыров
В Чечне рассказали о состоянии здоровья Кадырова
Участники акции Бессмертный полк
Организаторы "Бессмертного полка" со всего мира приняли единую резолюцию
Лента
новостей
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова
Памфилова призвала СМИ дать оценку обвинениям Ассошиэйтед Пресс в адрес ЦИК
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
Грузия поблагодарила Запад за помощь в организации встречи с Лавровым
Авиабаза Хмеймим в Сирии
США ввели санкции за доставку в Сирию авиатоплива для российских ВС
Акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
В СПЧ оценили законопроект об отмене сроков за нарушения на митингах
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко
Онищенко прокомментировал запрет курения на балконах
Несанкционированная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
В ОП призвали изучить последствия незаконных акций до смягчения наказаний
Телеведущий Александр Масляков
Суд в Москве оставил Маслякову бренд "КВН Клуб веселых и находчивых"
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время командно-штабных учениях НАТО–Грузия в Крцаниси
В НАТО признали технологические успехи России
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018
МИД предложил ответ на невыдачу американских виз российским делегатам
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:01Девушка написала мертвому брату СМС и получила ответ
04:56Россия создаст онлайн-архив о советских военнопленных времен Второй мировой
04:31Япония внимательно следит за наращиванием военной мощи России
04:30Япония считает Северную Корею "серьезной угрозой" своей безопасности
04:29В Мексике члены наркокартеля устроили засаду военным, пятеро погибли
04:25Центробанк сообщил о вале мошеннических звонков с подменой номеров банков
04:15Тихоокеанский флот впервые выполнил пуск сверхзвуковой ракеты "Оникс"
04:14В Пхеньяне усомнились в возможности следующего саммита КНДР-США
04:12Лавров встретился в Нью-Йорке с бывшим госсекретарем США Киссинджером
03:52Россия 20 раз за неделю поднимала в воздух истребители на границе
03:51После селфи на трибуне лидер Сальвадора заявил, что ООН нужна смена формата
03:45Появились кадры с места стрельбы в московском общежитии
03:41Израиль и Саудовская Аравия выступили в ООН с критикой Ирана
03:38Ученые определили страны, которые могут наращивать выбросы парниковых газов
03:37Гутерреш приветствовал первую с 2008 года встречу глав МИД России и Грузии
03:35Росприроднадзор предварительно запретил вылов морских животных в 2020 году
03:33В Госдепе считают, что российские военные могли знать о возможной химатаке
03:30Буксир присоединился к спасательной операции на плавбазе на Сахалине
03:27Гутерреш на встрече с Зеленским поддержал "нормандский формат"
03:26Facebook начала тестировать в Австралии функцию, скрывающую счетчик лайков
Лента новостейМолния