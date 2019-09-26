Иран готов пойти на обмен заключенными с США

НЬЮ-ЙОРК, 26 сен – РИА Новости. Тегеран готов пойти на обмен заключенными с Вашингтоном, мяч на американской стороне, заявил президент Ирана Хасан Роухани.

Роухани отметил, что в прошлом Иран и США вели переговоры по этому вопросу и иногда находили точки согласия.

"В правительстве (президента США Дональда) Трампа пару раз поднимался разговор о том, чтобы мы обсудили находящихся под стражей… Мы всегда были готовы и до сих пор готовы (к взаимному освобождению), мяч на американской стороне", - сказал Роухани на пресс-конференции.