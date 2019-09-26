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РИА Новости

Иран готов пойти на обмен заключенными с США

20:34 26.09.2019 (обновлено: 21:21 26.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский Президент Ирана Хасан Рухани
 Президент Ирана Хасан Рухани
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент Ирана Хасан Рухани. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 26 сен – РИА Новости. Тегеран готов пойти на обмен заключенными с Вашингтоном, мяч на американской стороне, заявил президент Ирана Хасан Роухани.
Роухани отметил, что в прошлом Иран и США вели переговоры по этому вопросу и иногда находили точки согласия.
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"В правительстве (президента США Дональда) Трампа пару раз поднимался разговор о том, чтобы мы обсудили находящихся под стражей… Мы всегда были готовы и до сих пор готовы (к взаимному освобождению), мяч на американской стороне", - сказал Роухани на пресс-конференции.
По его словам, США однажды говорили, что "примут за знак", если Иран освободит их гражданина, после чего Вашингтон начнет освобождать иранцев. Он отметил, что Иран уже начал этот процесс, освободив одного американо-ливанского гражданина.
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Хасан РоуханиИранСШАВ мире
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