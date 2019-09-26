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РИА Новости

В ОП призвали изучить последствия незаконных акций до смягчения наказаний

20:29 26.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкНесанкционированная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
Несанкционированная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Член Общественной палаты РФ Михаил Аничкин считает, что прежде чем смягчать наказание за нарушение порядка проведения митинга, необходимо изучить все возможные, в том числе и косвенные, последствия незаконных митингов для общества.
Депутат Госдумы Сергей Шаргунов (КПРФ) в четверг внес в Госдуму законопроект, которым предлагается отменить санкцию в виде лишения свободы за нарушение порядка проведения митинга, если действия гражданина не повлекли насилия.
"Действительно, осуждать поголовно за то, что они участвуют незаконно, и нельзя, но я уже говорил о том, что все, что связано с незаконными проведениями всяких мероприятий - они все-таки являются незаконными, поэтому я и предлагал, чтобы законодатели изучили... опыт ведущих, скажем так, демократических стран - Англии, Германии, Франции, тех же Соединенных Штатов Америки", - сказал Аничкин РИА Новости.
Он добавил, что было бы правильно, если бы законодатели изучили все нормы, которые есть в этих странах в плане противодействия участникам незаконных массовых мероприятий, "и сравнили их законодательные акты, насколько они эффективно действуют, с нашими".
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"Можно, конечно, бесконечно идти по пути гуманизации, наверное, это правильно, но здесь надо смотреть, какие последствия для общественного порядка могут наступить, насколько участие в несанкционированных массовых мероприятиях может угрожать безопасности жителей городов, которые не участвуют в этих мероприятиях... надо изучить очень хорошо, какие косвенные последствия могут наступить", - отметил член ОП и привел в пример ситуацию с актером Павлом Устиновым.
Аничкин также отметил, что в обществе существует реакция на все происходящее "и, наверное, она правильная".
Тверской суд Москвы 16 сентября приговорил Устинова к 3,5 годам колонии за применение насилия к омоновцу на несанкционированной акции в Москве 3 августа. Рассматривая дело, суд не стал приобщать видеоматериалы, представленные защитой.
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За Устинова вступился целый ряд российских актеров и публичных лиц, среди которых секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак. Он назвал вопиющей несправедливостью ситуацию, в которой оказался Устинов, отметив, что "в сети полно видеороликов с места задержания, на любом из них видно, что парень просто стоял возле метро".
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что освобождение Устинова из СИЗО - поистине справедливое решение. Адвокат Устинова Анатолий Кучерена назвал решение освободить актера справедливым и мотивированным.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице с середины июля. Полиция на них задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
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Дело Павла УстиноваПавел УстиновТатьяна МоскальковаОбщественная палата РФАнатолий КучеренаАндрей ТурчакРоссияОбщество
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