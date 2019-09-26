В ОП призвали изучить последствия незаконных акций до смягчения наказаний

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Член Общественной палаты РФ Михаил Аничкин считает, что прежде чем смягчать наказание за нарушение порядка проведения митинга, необходимо изучить все возможные, в том числе и косвенные, последствия незаконных митингов для общества.

Депутат Госдумы Сергей Шаргунов (КПРФ) в четверг внес в Госдуму законопроект, которым предлагается отменить санкцию в виде лишения свободы за нарушение порядка проведения митинга, если действия гражданина не повлекли насилия.

"Действительно, осуждать поголовно за то, что они участвуют незаконно, и нельзя, но я уже говорил о том, что все, что связано с незаконными проведениями всяких мероприятий - они все-таки являются незаконными, поэтому я и предлагал, чтобы законодатели изучили... опыт ведущих, скажем так, демократических стран - Англии, Германии, Франции, тех же Соединенных Штатов Америки", - сказал Аничкин РИА Новости.

Он добавил, что было бы правильно, если бы законодатели изучили все нормы, которые есть в этих странах в плане противодействия участникам незаконных массовых мероприятий, "и сравнили их законодательные акты, насколько они эффективно действуют, с нашими".

"Можно, конечно, бесконечно идти по пути гуманизации, наверное, это правильно, но здесь надо смотреть, какие последствия для общественного порядка могут наступить, насколько участие в несанкционированных массовых мероприятиях может угрожать безопасности жителей городов, которые не участвуют в этих мероприятиях... надо изучить очень хорошо, какие косвенные последствия могут наступить", - отметил член ОП и привел в пример ситуацию с актером Павлом Устиновым.

Аничкин также отметил, что в обществе существует реакция на все происходящее "и, наверное, она правильная".

Тверской суд Москвы 16 сентября приговорил Устинова к 3,5 годам колонии за применение насилия к омоновцу на несанкционированной акции в Москве 3 августа. Рассматривая дело, суд не стал приобщать видеоматериалы, представленные защитой.

За Устинова вступился целый ряд российских актеров и публичных лиц, среди которых секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак. Он назвал вопиющей несправедливостью ситуацию, в которой оказался Устинов, отметив, что "в сети полно видеороликов с места задержания, на любом из них видно, что парень просто стоял возле метро".

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что освобождение Устинова из СИЗО - поистине справедливое решение. Адвокат Устинова Анатолий Кучерена назвал решение освободить актера справедливым и мотивированным.