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РИА Новости

ЕС поприветствовал встречу глав МИД России и Грузии в Нью-Йорке

20:27 26.09.2019
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги возле Дворца Европы в Страсбурге
Флаги возле Дворца Европы в Страсбурге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Флаги возле Дворца Европы в Страсбурге. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 26 сен – РИА Новости. ЕС считает встречу глав МИД РФ и Грузии на полях Генассамблеи ООН "важной возможностью" для снижения напряженности, поддерживает диалог для мирного урегулирования споров, говорится в распространенном в четверг заявлении европейской дипслужбы.
Глава МИД РФ Сергей Лавров провел встречу с министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани на полях Генеральной Ассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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"Встреча министра иностранных дел Грузии с министром иностранных дел РФ стала важной возможностью для обсуждения вопросов региональной безопасности, снижения напряженности в грузино-российских отношениях и рассмотрения последствий этой напряженности для граждан", - говорится в заявлении.
"Диалог имеет ключевое значение для мирного урегулирования споров, которое ЕС полностью поддерживает", - отмечается в нем.
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Сергей ЛавровМИД РФЕвросоюзООНРоссияГрузияВ мире
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