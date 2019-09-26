ЕС поприветствовал встречу глав МИД России и Грузии в Нью-Йорке

БРЮССЕЛЬ, 26 сен – РИА Новости. ЕС считает встречу глав МИД РФ и Грузии на полях Генассамблеи ООН "важной возможностью" для снижения напряженности, поддерживает диалог для мирного урегулирования споров, говорится в распространенном в четверг заявлении европейской дипслужбы.

Глава МИД РФ Сергей Лавров провел встречу с министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани на полях Генеральной Ассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке.

"Встреча министра иностранных дел Грузии с министром иностранных дел РФ стала важной возможностью для обсуждения вопросов региональной безопасности, снижения напряженности в грузино-российских отношениях и рассмотрения последствий этой напряженности для граждан", - говорится в заявлении.