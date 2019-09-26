В МГИМО открылась выставка "Дипломатия добра" ко дню рождения Льва Толстого

"Сейчас много говорят о мягкой силе в дипломатии. Это и есть дипломатия добра, дипломатия культурной политики, гуманитарной политики, отношений между людьми, к чему нас призывал Лев Николаевич. Читайте его произведения и поймете, что такое дипломатия добра", - сказал журналистам на открытии выставки ректор МГИМО Анатолий Торкунов.