В МГИМО открылась выставка "Дипломатия добра" ко дню рождения Льва Толстого

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Выставка "Л.Н. Толстой: дипломатия добра", объединившая рукописи и издания Льва Толстого, предоставленные музеем-усадьбой "Ясная Поляна", открылась в МГИМО при участии потомков великого писателя, передает корреспондент РИА Новости.
Выставка приурочена к 191-летию со дня рождения писателя. Экспозиция, впервые предоставленная музеем-усадьбой "Ясная Поляна", расскажет посетителям о том, каким был Толстой-философ, увлеченный прорывными идеями, Толстой-полиглот, знавший множество языков, Толстой-мыслитель, своей жизнью и наследием открывший миру дипломатию добра.
"Сейчас много говорят о мягкой силе в дипломатии. Это и есть дипломатия добра, дипломатия культурной политики, гуманитарной политики, отношений между людьми, к чему нас призывал Лев Николаевич. Читайте его произведения и поймете, что такое дипломатия добра", - сказал журналистам на открытии выставки ректор МГИМО Анатолий Торкунов.
Открытие экспозиции посетили потомки великого писателя - вице-спикер Госдумы Петр Толстой и советник президента РФ по культуре Владимир Толстой.
"Лев Толстой бесспорно продолжает оставаться великим послом русской культуры. Это, может быть, один из самых известных русских в мире", - сказал Владимир Толстой на открытии выставки.
На выставке представлены рукописи Толстого, его письма царю Николаю II, многим зарубежным деятелям науки, литературы, политикам. Экспозиция дополнена прижизненными зарубежными изданиями произведений писателя, книгами с его пометками, фотографиями, воспоминаниями современников, предметами быта.