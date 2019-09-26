Пелоси заявила, что не спешит с выводами по импичменту Трампа

ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что не спешит с выводами по импичменту президента США Дональда Трампа, и сначала необходимо провести расследование.

"Это очень тяжелое решение пойти этим путем. Я говорила, что нам нужно больше фактов, чтобы показать американскому народу, почему это необходимо. У нас не осталось выбора, кроме как запросить процедуру импичмента из-за действий президента", - сказала она журналистам на пресс-конференции.

Пелоси отметила, что "не спешит с выводами" по тому, состоится ли в конечном голосование по импичменту Трампа. "Вначале необходимо расследование", - подчеркнула спикер палаты представителей.