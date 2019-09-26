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РИА Новости

Пелоси заявила, что не спешит с выводами по импичменту Трампа

20:24 26.09.2019
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© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЛидер демократического меньшинства в палате представителей конгресса США Нэнси Пелоси
Лидер демократического меньшинства в палате представителей конгресса США Нэнси Пелоси
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Лидер демократического меньшинства в палате представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что не спешит с выводами по импичменту президента США Дональда Трампа, и сначала необходимо провести расследование.
"Это очень тяжелое решение пойти этим путем. Я говорила, что нам нужно больше фактов, чтобы показать американскому народу, почему это необходимо. У нас не осталось выбора, кроме как запросить процедуру импичмента из-за действий президента", - сказала она журналистам на пресс-конференции.
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Пелоси отметила, что "не спешит с выводами" по тому, состоится ли в конечном голосование по импичменту Трампа. "Вначале необходимо расследование", - подчеркнула спикер палаты представителей.
Демократы начали процедуру импичмента против Трампа в палате представителей, обвиняя его в том, что он просит помощи иностранного государства для вмешательства в выборы через попытку дискредитации политического противника — бывшего вице-президента США Джо Байдена. Трамп обвинения отрицает.
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Нэнси ПелосиДональд ТрампСШАВ мире
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