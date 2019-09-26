Организаторы "Бессмертного полка" со всего мира приняли единую резолюцию

80 лет с начала Второй мировой войны

БЕЛГРАД, 26 сен – РИА Новости. В столице Сербии завершилась первая международная конференция "Память победителей", в которой приняли участие более 100 координаторов акции "Бессмертный полк" из 55 стран мира. По итогам мероприятия была принята резолюция, включающая предложения делегатов по основным вопросам в организации и дальнейшего развития движения

Так, участники конференции призвали признать недопустимым разрушение исторических памятников, посвященных жертвам нацизма, поддерживать интерес подрастающих поколений к изучению истории своей семьи, способствовать объективному исследованию и изложению истории Второй мировой и Великой Отечественной войн.

В итоговый документ также вошли предложения по дальнейшей консолидации организаторов "Бессмертного полка", развитию идей движения за рубежом и поддержке мероприятий, связанных с памятными датами и событиями периода борьбы с нацизмом.

"Участники международной конференции "Память победителей" призывают всех выйти в день 75-летнего юбилея Великой Победы на шествие "Бессмертного полка", чтобы напомнить миру о самой страшной войне в истории человечества и о том времени, когда никакие политические и идеологические разногласия не помешали нашей общей победе", – говорится в резолюции, единогласно принятой в завершение мероприятия.