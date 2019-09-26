Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-26T20:23Z
https://ria.ru/20190926/1559181513.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155918/09/1559180970_0:292:2809:1872_1036x0_80_0_0_247f47e364f27cbd3ddcf2ca58b88c1f.jpg
РИА Новости
80 лет с начала Второй мировой войны

Организаторы "Бессмертного полка" со всего мира приняли единую резолюцию

20:23 26.09.2019
665
© РИА Новости / Максим БогодвидУчастники акции "Бессмертный полк"
Участники акции Бессмертный полк
© РИА Новости / Максим Богодвид
БЕЛГРАД, 26 сен – РИА Новости. В столице Сербии завершилась первая международная конференция "Память победителей", в которой приняли участие более 100 координаторов акции "Бессмертный полк" из 55 стран мира. По итогам мероприятия была принята резолюция, включающая предложения делегатов по основным вопросам в организации и дальнейшего развития движения
Так, участники конференции призвали признать недопустимым разрушение исторических памятников, посвященных жертвам нацизма, поддерживать интерес подрастающих поколений к изучению истории своей семьи, способствовать объективному исследованию и изложению истории Второй мировой и Великой Отечественной войн.
Руководитель исполкома общественного движения Бессмертный полк России Артем Хуторской
25 сентября, 15:06РИА Новости
Хуторской: в "Бессмертном полку" нет места двусмысленности и противоборству
В итоговый документ также вошли предложения по дальнейшей консолидации организаторов "Бессмертного полка", развитию идей движения за рубежом и поддержке мероприятий, связанных с памятными датами и событиями периода борьбы с нацизмом.
"Участники международной конференции "Память победителей" призывают всех выйти в день 75-летнего юбилея Великой Победы на шествие "Бессмертного полка", чтобы напомнить миру о самой страшной войне в истории человечества и о том времени, когда никакие политические и идеологические разногласия не помешали нашей общей победе", – говорится в резолюции, единогласно принятой в завершение мероприятия.
Конференция координаторов Бессмертного полка стартовала в Белграде
25 сентября, 14:15РИА Новости
Конференция координаторов "Бессмертного полка" стартовала в Белграде
Конференция "Память победителей" проходила в Белграде 25–26 сентября. Мероприятие было организовано при поддержке сербского министерства труда и социальных вопросов. Помимо лидеров российского и сербского движений "Бессмертный полк" в мероприятии приняли участие представители правительства Сербии, скупщины Белграда, МИД России, Россотрудничества и российского посольства в Сербии.
4200001
Обсудить 2
80 лет с начала Второй мировой войныМИД РФРоссотрудничествоСербияБелград (город)
Рекомендуем
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
Грузия поблагодарила Запад за помощь в организации встречи с Лавровым
РИА
Новости
Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в США. 24 сентября 2019
Зеленский объяснил критику в адрес Макрона и Меркель
Рамзан Кадыров
В Чечне рассказали о состоянии здоровья Кадырова
Украинский певец, композитор и автор песен Олег Винник
Украинский певец принял участие в российском флешмобе
Лента
новостей
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018
МИД предложил ответ на невыдачу американских виз российским делегатам
Ребенок использует радио-пульт для выбора правильного варианта решения задачи на уроке математики
Задача для дошкольников поставила пользователей Сети в тупик
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео назвал причину введения новых санкций против России
Хелен Миррен в сериале Екатерина Великая
Хелен Миррен защитила Екатерину Великую от обвинений в разврате
Шведская активистка Грета Тунберг выступает на саммите ООН по климату в Нью-Йорке
Новый мировой лидер обещает России катастрофы. И не только ей
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время командно-штабных учениях НАТО–Грузия в Крцаниси
В НАТО признали технологические успехи России
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко
Онищенко прокомментировал запрет курения на балконах
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова
Памфилова призвала СМИ дать оценку обвинениям Ассошиэйтед Пресс в адрес ЦИК
Солист рок-группы Кино Виктор Цой
Отец Виктора Цоя прокомментировал новую версию гибели музыканта
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:01Девушка написала мертвому брату СМС и получила ответ
04:56Россия создаст онлайн-архив о советских военнопленных времен Второй мировой
04:31Япония внимательно следит за наращиванием военной мощи России
04:30Япония считает Северную Корею "серьезной угрозой" своей безопасности
04:29В Мексике члены наркокартеля устроили засаду военным, пятеро погибли
04:25Центробанк сообщил о вале мошеннических звонков с подменой номеров банков
04:15Тихоокеанский флот впервые выполнил пуск сверхзвуковой ракеты "Оникс"
04:14В Пхеньяне усомнились в возможности следующего саммита КНДР-США
04:12Лавров встретился в Нью-Йорке с бывшим госсекретарем США Киссинджером
03:52Россия 20 раз за неделю поднимала в воздух истребители на границе
03:51После селфи на трибуне лидер Сальвадора заявил, что ООН нужна смена формата
03:45Появились кадры с места стрельбы в московском общежитии
03:41Израиль и Саудовская Аравия выступили в ООН с критикой Ирана
03:38Ученые определили страны, которые могут наращивать выбросы парниковых газов
03:37Гутерреш приветствовал первую с 2008 года встречу глав МИД России и Грузии
03:35Росприроднадзор предварительно запретил вылов морских животных в 2020 году
03:33В Госдепе считают, что российские военные могли знать о возможной химатаке
03:30Буксир присоединился к спасательной операции на плавбазе на Сахалине
03:27Гутерреш на встрече с Зеленским поддержал "нормандский формат"
03:26Facebook начала тестировать в Австралии функцию, скрывающую счетчик лайков
Лента новостейМолния