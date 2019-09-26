Защита Пирумова не стала отрицать возбуждение против него нового дела

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Защита бывшего замминистра культуры Григория Пирумова не стала отрицать возбуждение против него нового уголовного дела.
"Я это отрицать не буду, но и комментировать тоже", - сказал РИА Новости адвокат Федор Куприянов.
Мосгорсуд в августе перевёл Пирумова под домашний арест по делу о мошенничестве.
Фигуранты первого "дела реставраторов" из Минкультуры и бизнеса во главе с Пирумовым похитили более 100 миллионов рублей на проектах реставрации Новодевичьего монастыря в Москве, Музея космонавтики в Калуге и других объектов. В октябре 2017 года Дорогомиловский суд Москвы назначил Пирумову 1,5 года колонии и тут же отпустил, зачтя проведенное им время в СИЗО. Приговор был дважды обжалован Генпрокуратурой, и в январе 2019 года, несмотря на то, что Пирумов полностью возместил ущерб, Мосгорсуд увеличил срок до трех лет; первая апелляция привела к ужесточению суммы штрафа - с 300 тысяч до 1 миллиона рублей.