Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-26T20:11Z
https://ria.ru/20190926/1559181134.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155215/39/1552153983_0:344:3030:2048_1036x0_80_0_0_9ceff2953661baf2fac1b8408e1dc412.jpg
РИА Новости

Задача для дошкольников поставила пользователей Сети в тупик

20:09 26.09.2019 (обновлено: 20:11 26.09.2019)
27824
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкРебенок использует радио-пульт для выбора правильного варианта решения задачи на уроке математики
Ребенок использует радио-пульт для выбора правильного варианта решения задачи на уроке математики
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Пользователи твиттера не смогли решить детскую задачку из учебника по английскому языку.
На задание обратил внимание дошкольный учитель с ником @amldrss, его публикация набрала почти 20 тысяч ретвитов и 10 тысяч лайков.
На картинке в одном столбике написаны слова на английском языке, в другом – геометрические фигуры, их требуется сопоставить.
Задача поставила многих комментаторов в тупик.
"Даже дети умнее меня, плачу", - написал @farhgreen.
"Я слишком стар", - посетовал @syazwanshafee11.
Решение математических задач
2 августа, 17:35РИА Новости
Математики объяснили, как решать посеявшую раздор в Сети школьную задачу
"Даже родившись в 2002 году, чувствую себя глупой бабушкой", - возмутилась ‏ @Mitthy4.
"Объясните, пожалуйста", - обратилась к другим комментаторам @afifrshd.
Некоторые пользователи, наоборот, справились с ребусом и опубликовали правильные ответы.
"Оксфорд ждет вас", - пошутил под постом одного из них @KupuKupuTido.

Правильный ответ

Для решения этой задачи знание английского языка не требуется.
Геометрические формы в правом столбике соответствуют очертаниям слов из левой колонки. Следовательно, для решения задачи необходимо просто вписать слова в фигуры. Так, например, слово pen (ручка) следует соединить с первым прямоугольником, потому что фигура визуально схожа с написанием слова.
54741551179
Обсудить 5
ИндонезияВ мире
Рекомендуем
Шведская активистка Грета Тунберг выступает на саммите ООН по климату в Нью-Йорке
Новый мировой лидер обещает России катастрофы. И не только ей
РИА
Новости
Жилой дом
В МЧС рассказали о наказании за курение на балконах
Опубликованы кадры изнутри четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС
Опубликованы кадры изнутри четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС
Полицейский автозак у Киевского районного суда Симферополя
В Татарстане две девушки изнасиловали студента из-за разбитого iPhone
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в США. 24 сентября 2019
Зеленский объяснил критику в адрес Макрона и Меркель
Пассажирский самолет в небе
В Китае женщина решила проветрить салон самолета, открыв аварийный выход
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018
МИД предложил ответ на невыдачу американских виз российским делегатам
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время командно-штабных учениях НАТО–Грузия в Крцаниси
В НАТО признали технологические успехи России
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне
США расширили санкции против России
Дженнифер Лопес и Ольга Бузова
Знаменитости приняли участие в новом сетевом флешмобе по замене лиц
Золотые слитки
В доме китайского чиновника нашли 13,5 тонны золота, пишут СМИ
Сломанная сигарета в пепельнице
В России запретят курить на балконах
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
Скабеева высмеяла выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:01Девушка написала мертвому брату СМС и получила ответ
04:56Россия создаст онлайн-архив о советских военнопленных времен Второй мировой
04:31Япония внимательно следит за наращиванием военной мощи России
04:30Япония считает Северную Корею "серьезной угрозой" своей безопасности
04:29В Мексике члены наркокартеля устроили засаду военным, пятеро погибли
04:25Центробанк сообщил о вале мошеннических звонков с подменой номеров банков
04:15Тихоокеанский флот впервые выполнил пуск сверхзвуковой ракеты "Оникс"
04:14В Пхеньяне усомнились в возможности следующего саммита КНДР-США
04:12Лавров встретился в Нью-Йорке с бывшим госсекретарем США Киссинджером
03:52Россия 20 раз за неделю поднимала в воздух истребители на границе
03:51После селфи на трибуне лидер Сальвадора заявил, что ООН нужна смена формата
03:45Появились кадры с места стрельбы в московском общежитии
03:41Израиль и Саудовская Аравия выступили в ООН с критикой Ирана
03:38Ученые определили страны, которые могут наращивать выбросы парниковых газов
03:37Гутерреш приветствовал первую с 2008 года встречу глав МИД России и Грузии
03:35Росприроднадзор предварительно запретил вылов морских животных в 2020 году
03:33В Госдепе считают, что российские военные могли знать о возможной химатаке
03:30Буксир присоединился к спасательной операции на плавбазе на Сахалине
03:27Гутерреш на встрече с Зеленским поддержал "нормандский формат"
03:26Facebook начала тестировать в Австралии функцию, скрывающую счетчик лайков
Лента новостейМолния