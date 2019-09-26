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РИА Новости

Зеленский объяснил критику в адрес Макрона и Меркель

20:05 26.09.2019 (обновлено: 20:41 26.09.2019)
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CC BY-SA 4.0 / Администрация президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в США. 24 сентября 2019
Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в США. 24 сентября 2019
CC BY-SA 4.0 / Администрация президента Украины /
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский считает справедливыми свои критические высказывания в адрес французского коллеги Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель, которые он сделал в ходе телефонных переговоров с американским лидером Дональдом Трампом.
Накануне Белый дом опубликовал стенограмму этого разговора, из-за которого в США запустили процедуру импичмента президента. Как следует из расшифровки, Зеленский пожаловался Трампу, что Париж и Берлин не соблюдают антироссийские санкции. По его словам, США сильнее поддерживают Украину, чем европейские страны.
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Зеленский заявил, что благодарен европейским партнерам за помощь Украине, но разговор с Трампом, по его словам, проходил в "очень сложный период".
"Россию вернули в ПАСЕ, санкции не оказывали сильного давления на строительство "Северного потока — 2", — цитирует украинского президента телеканал NewsOne.
Глава государства отметил, что обсуждал ситуацию с Меркель, Макроном и другими европейскими лидерами. Он уточнил, что решение о возвращении России в ПАСЕ принималось до его вступления в должность.
"Оно было принято европейскими странами еще где-то, мне кажется, в конце зимы", — добавил Зеленский.
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Он подчеркнул, что не хочет говорить плохо о тех, кто помогает Украине.
"Но я сказал правду, потому что "Северный поток — 2" для нас — большая угроза энергетической безопасности. <...> Мы можем потерять транзитные деньги: около трех миллиардов долларов", — сказал глава государства.
Украинский президент заявил, что расценивает строительство трубопровода как "постепенное снятие санкций".
"Это мое личное видение, и я о нем откровенно говорю. А за все остальное большое спасибо", — заключил Зеленский.
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Скабеева высмеяла реакцию Зеленского на стенограмму разговора с Трампом
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Обсудить 16
Северный поток-2Эммануэль МакронДональд ТрампАнгела МеркельСШАУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Стукачей и ябед нигде не уважают, везде брезгуют и не имеют с ними дел. Пан Зе ещё неоднократно пожалеет о своей бездумной болтовне.
26 сентября, 21:09
Владимир Белогорский
2410002
"Северный поток – 2" для нас большая угроза энергетической безопасности. Потому что мы можем потерять транзитные деньги, около 3 миллиардов долларов", - сказал глава государства. ============= Россия собралась нанести удар по их самому больному месту -- по кошельку.
26 сентября, 20:19
АРАлекс Разработчик
1941002
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