Зеленский объяснил критику в адрес Макрона и Меркель

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в США. 24 сентября 2019

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский считает справедливыми свои критические высказывания в адрес французского коллеги Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель, которые он сделал в ходе телефонных переговоров с американским лидером Дональдом Трампом.

Накануне Белый дом опубликовал стенограмму этого разговора, из-за которого в США запустили процедуру импичмента президента. Как следует из расшифровки, Зеленский пожаловался Трампу, что Париж и Берлин не соблюдают антироссийские санкции. По его словам, США сильнее поддерживают Украину, чем европейские страны.

Зеленский заявил, что благодарен европейским партнерам за помощь Украине, но разговор с Трампом, по его словам, проходил в "очень сложный период".

"Россию вернули в ПАСЕ, санкции не оказывали сильного давления на строительство "Северного потока — 2", — цитирует украинского президента телеканал NewsOne.

Глава государства отметил, что обсуждал ситуацию с Меркель, Макроном и другими европейскими лидерами. Он уточнил, что решение о возвращении России в ПАСЕ принималось до его вступления в должность.

"Оно было принято европейскими странами еще где-то, мне кажется, в конце зимы", — добавил Зеленский.

Он подчеркнул, что не хочет говорить плохо о тех, кто помогает Украине.

"Но я сказал правду, потому что "Северный поток — 2" для нас — большая угроза энергетической безопасности. <...> Мы можем потерять транзитные деньги: около трех миллиардов долларов", — сказал глава государства.

Украинский президент заявил, что расценивает строительство трубопровода как "постепенное снятие санкций".