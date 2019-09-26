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РИА Новости

Суд в Москве оставил Маслякову бренд "КВН Клуб веселых и находчивых"

20:00 26.09.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкТелеведущий Александр Масляков
Телеведущий Александр Масляков
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Суд по интеллектуальным правам (СИП) в четверг отклонил претензии ООО "Группа 7" к Роспатенту по поводу регистрации товарного знака "КВН Клуб веселых и находчивых" на компанию Александра Маслякова "АМИК", следует из информации в картотеке арбитражных дел.
"В иске отказать полностью", - говорится в карточке дела. Другие подробности пока не сообщаются. Роспатент в январе отклонил возражения "Группы 7" на предоставление "АМИКу" в 1998 году прав на спорный бренд. В суде "Группа 7" просила признать незаконным это решение ведомства.
Всего "Группа 7" оспаривает права компании Маслякова на шесть товарных знаков, в том числе на основной бренд, признанный общеизвестным в России, - "КВН". СИП уже отклонил претензии заявителя по двум из них - "Планета КВН" и The International Union КВН, остальные споры пока не рассмотрены.
"Группа 7" обосновывает свою заинтересованность тем, что ей принадлежат авторские права на сценарии первых игр "КВН", а также на книгу "КВН. Клуб веселых и находчивых", изданную в 1965 году. Сценарии и книга были созданы в соавторстве Михаилом Яковлевым, Альбертом Аксельродом и Сергеем Муратовым. После смерти последнего из соавторов Муратова имущественные права на произведения перешли к его вдове Марине Топаз, которая в 2017 году передала их "Группе 7".
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По мнению заявителя, обозначение "КВН" стало общеизвестным благодаря телепередачам задолго до появления компании "АМИК", которая впоследствии приобрела права на бренд без согласия авторов книги и первых сценариев.
Как указывал представитель "Группы 7" на одном из заседаний суда, передачу "КВН" показывали по центральному телевидению с 1961 года, она сразу стала очень популярна, поэтому ее авторы издали книгу с правилами игры и инструкциями по организации. Из-за цензуры, отметил юрист, телетрансляции прекратили, но сама игра продолжалась.
Роспатент, отклоняя возражения "Группы 7", указывал, что известность бренду принесла не книга Яковлева, Аксельрода и Муратова, а телепередачи, создаваемые Масляковым. По мнению ведомства, популяризация игры связана в основном с его деятельностью. В настоящее время выпускается не менее 20 программ за каждый телевизионный сезон, которые транслируются в прайм-тайм, отмечал Роспатент.
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КВНАлександр МасляковРоспатентРоссияПроисшествия
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