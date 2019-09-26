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РИА Новости

Эксперт прокомментировал лишение лицензий вещателей канала "112.Украина"

19:49 26.09.2019
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© РИА Новости / Евгения Новоженина
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КИЕВ, 26 сен – РИА Новости. Решение Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания не продлевать лицензии пяти из шести цифровых вещателей, которые входят в структуру телеканала "112. Украина", является попыткой передела медиарынка в связи с новым политическим циклом на Украине, считает директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания на заседании в четверг отказал в продлении лицензии пяти из шести цифровых вещателей, которые входят в структуру телеканала "112. Украина". В частности, лицензий лишили компании "Новый формат ТВ", "Ариадна ТВ", "Партнер ТВ", "ТВ Выбор" и "Лидер ТВ" за нарушения программной концепции и вещание под логотипом "112. Украина". Члены регулятора утверждают, что их решение не скажется на спутниковом и кабельном вещании "112. Украина", а тем, кто смотрел цифровые вещатели, посоветовали приобрести спутниковые антенны.
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"Я считаю, что решение связано с новым переделом медийного рынка, приуроченного к началу нового политического цикла. Решение политическое", - сказал Бортник в комментарии РИА Новости.
Об этом, по его словам, свидетельствует, что за решение не продлевать лицензии голосовали как члены регулятора, назначенные во время президентства Петра Порошенко, так и после прихода к власти нового главы государства Владимира Зеленского.
"Решение является способом борьбы за медиарынок, способом давления на холдинг, который контролируют депутаты от "Оппозиционной платформы – За жизнь". Думаю, что это попытка уменьшить влияние этого холдинга на общество и определенный элемент на собственников и редакторские коллективы этих медиа... В какой-то мере это желтая карточка от власти – предупреждение об угрозе дальнейших более жестких действий, если политика, этика этих медиа не будет устраивать определенные группы внутри этой власти", - сказал Бортник.
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Он добавил, что следствием такой политической борьбы является ограничение свободы слова на Украине и права на получение информации рядовыми гражданами.
Ранее Нацсовет провел проверку в пяти региональных компаниях, которые вещают под логотипом телеканала "112. Украина". Проверка прошла у компаний ООО "Новый формат ТВ", ООО "Ариадна ТВ", ООО "Партнер ТВ", ООО "ТВ Выбор" и ООО "Лидер ТВ", которые вещают в цифровом мультиплексе МХ-5 с логотипом "112. Украина". После проверки регулятор вынес предупреждение пяти региональным телеканалам, которые ретранслируют канал "112. Украины", за нарушение условий лицензий. Зампредседателя регулятора Ольга Герасимюк заявляла, что претензии к региональным каналам вовсе не означают закрытие телеканала "112. Украина".
Кроме того Нацсовет провел внеплановую проверку из-за анонсированного на канале "112.Украина" нового фильма американского режиссера Оливера Стоуна "В борьбе за Украину" (Revealing Ukraine), рассказывающем о конфликте в Донбассе. Фильм так и не был показан телеканалом, но проверка состоялась.
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