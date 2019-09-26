США ввели санкции против Рауля Кастро и его семьи

ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. США внесли в санкционные списки первого секретаря ЦК Компартии Кубы Рауля Кастро и его семью за причастность к нарушению прав человека, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"Госдепартамент официально вносит в санкционные списки Рауля Модесто Кастро Руз, первого секретаря Центрального Комитета Коммунистической партии Кубы...", - следует из распространенного заявления Помпео.

Кроме того, что в санкционные списки также попали его "ближайшие родственники", а именно - дети Кастро.