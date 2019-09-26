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РИА Новости

США ввели санкции против Рауля Кастро и его семьи

19:49 26.09.2019 (обновлено: 19:52 26.09.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГоссекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. США внесли в санкционные списки первого секретаря ЦК Компартии Кубы Рауля Кастро и его семью за причастность к нарушению прав человека, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
"Госдепартамент официально вносит в санкционные списки Рауля Модесто Кастро Руз, первого секретаря Центрального Комитета Коммунистической партии Кубы...", - следует из распространенного заявления Помпео.
Министерство финансов США в Вашингтоне
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Кроме того, что в санкционные списки также попали его "ближайшие родственники", а именно - дети Кастро.
Отмечается, что этот шаг предпринимается в связи с "причастностью к серьезной коррупции и грубому нарушению прав человека".
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Майк ПомпеоРауль КастроСШАВ мире
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