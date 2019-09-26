Памятник Льву Толстому открыли на территории МГИМО

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. На территории МГИМО ко дню рождения Льва Толстого открыли памятник писателю и посвященную ему выставку "Дипломатия добра".

Как передает корреспондент РИА Новости, торжественная церемония презентации памятника состоялась при участии ректора вуза Анатолия Торкунова, губернатора Тульской области Алексея Дюмина и потомков великого писателя.

В своей речи Торкунов отметил, что за рубежом Россия ассоциируется в первую очередь с Толстым, Достоевским, Чеховым. По словам ректора, писатели внесли большой вклад в дипломатию, так как благодаря им страна уже в XIX веке стала великой культурной державой.

Он пояснил, что решение установить памятник Толстому было "зовом сердца". Торкунов напомнил, что несколько лет назад усадьба "Ясная Поляна" передала в подарок институту яблони, из которых на территории высадили сад, поэтому закономерно установить там памятник.

Открытие также посетили потомки великого писателя: вице-спикер Госдумы Петр Толстой и советник президента по культуре Владимир Толстой.

"Лев Николаевич очень любил людей, и он любит каждого из нас. Он не очень любил памятники, но мне кажется, что этот памятник не для него, он для нас, для тех, кто сегодня живет и читает Толстого", — отметил вице-спикер.

По его словам, каждый может найти в книгах писателя то, чего не ему хватает - мудрое слово или мысль, которая созвучна переживаниям. Депутат добавил, что именно поэтому писателя так любят и ценят во всем мире.

Вместе с памятником открылась выставка, которая расскажет посетителям о том, каким был Толстой-философ, увлеченный прорывными идеями, Толстой-полиглот, знавший множество языков, Толстой-мыслитель, своей жизнью и наследием открывший миру дипломатию добра.