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РИА Новости

Памятник Льву Толстому открыли на территории МГИМО

19:40 26.09.2019 (обновлено: 20:40 26.09.2019)
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПамятник писателю Льву Толстому на территории МГИМО МИД России
Памятник писателю Льву Толстому на территории МГИМО МИД России
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. На территории МГИМО ко дню рождения Льва Толстого открыли памятник писателю и посвященную ему выставку "Дипломатия добра".
Как передает корреспондент РИА Новости, торжественная церемония презентации памятника состоялась при участии ректора вуза Анатолия Торкунова, губернатора Тульской области Алексея Дюмина и потомков великого писателя.
В своей речи Торкунов отметил, что за рубежом Россия ассоциируется в первую очередь с Толстым, Достоевским, Чеховым. По словам ректора, писатели внесли большой вклад в дипломатию, так как благодаря им страна уже в XIX веке стала великой культурной державой.
Он пояснил, что решение установить памятник Толстому было "зовом сердца". Торкунов напомнил, что несколько лет назад усадьба "Ясная Поляна" передала в подарок институту яблони, из которых на территории высадили сад, поэтому закономерно установить там памятник.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПамятник писателю Льву Толстому на территории МГИМО МИД России
Памятник писателю Льву Толстому на территории МГИМО МИД России
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Памятник писателю Льву Толстому на территории МГИМО МИД России
Открытие также посетили потомки великого писателя: вице-спикер Госдумы Петр Толстой и советник президента по культуре Владимир Толстой.
"Лев Николаевич очень любил людей, и он любит каждого из нас. Он не очень любил памятники, но мне кажется, что этот памятник не для него, он для нас, для тех, кто сегодня живет и читает Толстого", — отметил вице-спикер.
По его словам, каждый может найти в книгах писателя то, чего не ему хватает - мудрое слово или мысль, которая созвучна переживаниям. Депутат добавил, что именно поэтому писателя так любят и ценят во всем мире.
Вместе с памятником открылась выставка, которая расскажет посетителям о том, каким был Толстой-философ, увлеченный прорывными идеями, Толстой-полиглот, знавший множество языков, Толстой-мыслитель, своей жизнью и наследием открывший миру дипломатию добра.
"Сейчас много говорят о мягкой силе в дипломатии. Это и есть дипломатия добра, дипломатия культурной политики, гуманитарной политики, отношений между людьми, к чему нас призывал Лев Николаевич. Читайте его произведения и поймете, что такое дипломатия добра", - сказал ректор МГИМО.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПамятник писателю Льву Толстому на территории МГИМО МИД России
Памятник писателю Льву Толстому на территории МГИМО МИД России
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Памятник писателю Льву Толстому на территории МГИМО МИД России
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Алексей ДюминЛев Толстой (писатель)Владимир ТолстойМГИМОРоссияТульская областьОбщество
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