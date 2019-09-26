Отец Виктора Цоя прокомментировал новую версию гибели музыканта

"Да, я сразу говорил, что сын не спал за рулем! Еще 29 лет назад я на этом настаивал. Ну сами подумайте: от места, где он рыбачил, до места трагедии ехать всего 15 минут, расстояние маленькое. Человек может заснуть только в долгой дороге и при сильной усталости. А это даже не раннее утро было. И вот зачем сейчас эти эксперты ворошат прошлое? У меня давно уже своя версия, я ее снова повторять не собираюсь", — заявил Роберт Цой.