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РИА Новости
Культура

Отец Виктора Цоя прокомментировал новую версию гибели музыканта

19:48 26.09.2019
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© РИА Новости / Галина Кмит / Перейти в фотобанкСолист рок-группы "Кино" Виктор Цой
Солист рок-группы Кино Виктор Цой
© РИА Новости / Галина Кмит
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Отец Виктора Цоя Роберт Цой прокомментировал новую версию гибели музыканта, в которой судебный эксперт Наталья Потлачук высказала уверенность в том, что "его смерть не могла наступить из-за сна", сообщает КП.

"Да, я сразу говорил, что сын не спал за рулем! Еще 29 лет назад я на этом настаивал. Ну сами подумайте: от места, где он рыбачил, до места трагедии ехать всего 15 минут, расстояние маленькое. Человек может заснуть только в долгой дороге и при сильной усталости. А это даже не раннее утро было. И вот зачем сейчас эти эксперты ворошат прошлое? У меня давно уже своя версия, я ее снова повторять не собираюсь", — заявил Роберт Цой.

Недавно Потлачук снова изучила материалы дела и с помощью специалистов провела исследование, в котором смогли восстановить события ДТП 1990 года. Она пришла к выводу, что музыкант не мог уснуть за рулем в тот момент, о чем рассказала Фонтанке.
Музыкант, автор песен и лидер рок-группы "Кино" Виктор Цой погиб в автокатастрофе 15 августа 1990 года на трассе в Латвии. Ему было 28 лет.
Граффити с изображением певца Виктора Цоя
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1965172411
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